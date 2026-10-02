Что нужно иметь на случай блэкаута — вопрос, который снова становится актуальным с приближением холодов. В ТСН собрали советы, как разумно подготовиться к отключениям электричества: проверить технику, обновить запасы воды, еды и аптечки.

Подготовка к отключениям света в Украине накануне зимы снова актуальна. После двух сложных лет украинцы хорошо знают, что нужно иметь на случай блэкаута, однако многие вещи, купленные еще в 2022 году, уже износились: павербанки потеряли емкость, а генераторы требуют обслуживания. Осенью стоит не повторять прошлые действия вслепую, а провести рациональный аудит запасов.

Проверьте источники питания и освещения

Начать следует с оценки состояния павербанков, аккумуляторных фонариков и ламп. За год хранения они могли потерять емкость, поэтому их нужно полностью зарядить и проверить, как долго они держат заряд. То, что быстро садится, стоит заменить.

Вместо ремонта старого шумного генератора стоит рассмотреть компактные зарядные станции на 500–1000 Вт·ч, которые работают бесшумно, или инверторные генераторы со стабильным напряжением. Гибридные системы можно совместить с солнечными панелями для дневной подпитки.

Тепло, вода, еда и аптечка

Для тепла помогает многослойная защита: термобелье, флисовые пледы и грелки — резиновые с горячей водой, химические или аккумуляторные. Это надежнее электрообогревателей, которые зависят от сети. Окна и двери стоит утеплить, чтобы не терять тепло.

Запас должен обеспечить семье автономность как минимум на два-три дня. Питьевую воду хранят в герметичных бутылях, отдельно держат техническую воду. Из еды подходят консервы, сухие пайки, крупы быстрого приготовления, сухие супы, орехи и энергетические батончики. В аптечке, помимо стандартных средств (антисептики, обезболивающие, бинты), должен быть запас лекарств, которые семья принимает постоянно.

Также понадобятся газовая туристическая плитка с запасными баллонами и качественные термосы для горячей воды. А на случай, если при полном обесточивании не будут работать банкоматы и терминалы, стоит держать небольшую сумму наличных в легкодоступном месте.

План действий и рациональный подход

Опыт прошлых лет показал: знание, что делать, важнее паники. Составьте план — где соберется семья, как помочь пожилым родственникам, договоритесь о взаимопомощи с соседями и помните о «Пунктах несокрушимости».

Что учесть перед покупкой генератора

Не спешите покупать самый большой и дорогой генератор. Сначала оцените, что именно должно работать — роутер, лампы или холодильник, и выберите нужную мощность. Проверьте, поддерживают ли зарядные станции «длительные циклы» и возможность расширения емкости.

Следите за государственными и местными программами поддержки домашней генерации: во многих регионах можно получить частичную компенсацию на приобретение оборудования.

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