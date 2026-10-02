Що потрібно мати на випадок блекауту — питання, яке знову стає актуальним із наближенням холодів.

Підготовка до відключень світла в Україні напередодні зими знову актуальна. Після двох складних років українці добре знають, що потрібно мати на випадок блекауту, однак багато речей, придбаних ще 2022 року, вже зносилися: павербанки втратили ємність, а генератори потребують обслуговування. Восени варто не повторювати минулі дії наосліп, а провести раціональний аудит запасів.

Перевірте джерела живлення та освітлення

Почати слід з оцінки стану павербанків, акумуляторних ліхтариків і ламп. За рік зберігання вони могли втратити ємність, тож їх треба повністю зарядити і перевірити, як довго вони тримають заряд. Те, що швидко сідає, варто замінити.

Замість ремонту старого галасливого генератора варто розглянути компактні зарядні станції на 500–1000 Вт·год, які працюють безшумно, або інверторні генератори зі стабільнішою напругою. Гібридні системи можна поєднати із сонячними панелями для денного підживлення.

Тепло, вода, їжа та аптечка

Для тепла допомагає багатошаровий захист: термобілизна, флісові пледи та грілки — гумові з гарячою водою, хімічні або акумуляторні. Це надійніше за електрообігрівачі, які залежать від мережі. Вікна й двері варто утеплити, щоб не втрачати тепло.

Запас має забезпечити родині автономність щонайменше на дві-три доби. Питну воду зберігають у герметичних бутлях, окремо тримають технічну воду. З їжі підходять консерви, сухі пайки, крупи швидкого приготування, сухі супи, горіхи та енергетичні батончики. В аптечці, окрім стандартних засобів (антисептики, знеболювальні, бинти), має бути запас ліків, які родина приймає постійно.

Також знадобляться газова туристична плитка із запасними балонами та якісні термоси для гарячої води. А на випадок, якщо під час повного знеструмлення не працюватимуть банкомати й термінали, варто тримати невелику суму готівки в легкодоступному місці.

План дій і раціональний підхід

Досвід минулих років показав: знання, що робити, важливіше за паніку. Складіть план — де збереться родина, як допомогти літнім родичам, домовтеся про взаємодопомогу із сусідами та пам'ятайте про «Пункти незламності».

Що врахувати перед купівлею генератора

Не поспішайте купувати найбільший і найдорожчий генератор. Спочатку оцініть, що саме має працювати — роутер, лампи чи холодильник, і оберіть потрібну потужність. Перевірте, чи підтримують зарядні станції «тривалі цикли» та можливість розширення ємності.

Слідкуйте за державними й місцевими програмами підтримки домашньої генерації: в багатьох регіонах можна отримати часткову компенсацію на придбання обладнання.

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