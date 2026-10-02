Блокування карток для виплати пенсії стає дедалі частішою проблемою для українських пенсіонерів — у 2025 році під фінансовий моніторинг потрапила кожна п'ята така картка.

Хоча найчастіше гроші зникають, коли шахраї знімають гроші з банківських карток через перевипуск SIM-картки, багато українців ризикують залишитися без власних коштів через іншу причину. Блокування карток за правилами фінансового моніторингу стає масовим: у 2025 році під перевірки потрапила кожна п'ята картка для виплати пенсії, і кількість таких блокувань зросла.

Про те, за що пенсіонеру можуть заблокувати банківську картку, розповів юрист Михайло Вулах, як повідомляє ТСН. Він пояснив, що моніторинг рахунків проводять не люди, а банківські алгоритми, які реагують на нетипові операції, тому картку часом блокують навіть випадково.

За що блокують пенсійні картки: головні причини

Найчастіше під блокування потрапляють картки, якими довго не користувалися. За новими правилами фінансового моніторингу рахунок можуть заблокувати, якщо на ньому немає руху щонайменше півроку. Наприклад, коли пенсіонер отримує виплати на картку, але не витрачає гроші протягом 180 днів поспіль.

Заблокувати картку можуть також за підозрілі платежі. Якщо на рахунок постійно надходять перекази з описами на кшталт «повернення боргу» чи «обмін валют», банк може запідозрити незареєстровану підприємницьку діяльність. Іншими поширеними причинами є закінчення терміну дії картки та велика кількість платежів від різних людей, що схоже на шахрайську схему.

Як уникнути блокування пенсійної картки

Юрист радить регулярно користуватися карткою: отримувати пенсію й витрачати її на свої потреби, робити транзакції або знімати готівку хоча б раз на 180 днів. Також слід перевіряти термін дії картки і за потреби перевипускати її в банку.

Тим, хто користується карткою нечасто, радять зберігати всі чеки про оплати та зняття готівки. Крім того, не варто погоджуватися на прохання сторонніх людей прийняти кошти на свою картку, щоб потім зняти їх готівкою.

За що ще банк може заблокувати картку

Зазвичай картки блокують без попередження, хоча іноді банк надсилає повідомлення про підозрілу активність і просить надати додаткові документи. Підозру викликають зняття великої суми готівкою у незвичному місці, великі онлайн-покупки вночі, отримання великої суми та її виведення готівкою. Окремо банківські системи відстежують операції з криптовалютою на суму понад 30 тисяч гривень і транзакції на 400 тисяч гривень і більше.

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