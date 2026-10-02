Гуманитарная помощь в Киеве становится доступнее: религиозная миссия «Каритас-Спес Киев» открыла регистрацию на бесплатные продуктовые наборы для семей, воспитывающих детей с инвалидностью I или II группы.

Гуманитарная помощь в Киеве продолжает расширяться — религиозная миссия «Каритас-Спес Киев» объявила регистрацию на бесплатные продуктовые наборы для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это целевая поддержка для столичных семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Как сообщает издание «На пенсии», помощь предназначена для семей, проживающих в Киеве и воспитывающих ребенка с инвалидностью I или II группы. При получении набора нужно предъявить оригиналы документов, подтверждающих этот статус.

Кто может получить помощь

Благотворительные продуктовые наборы предусмотрены для семей из Киева, воспитывающих детей с инвалидностью I или II группы. Миссия постоянно оказывает гуманитарную поддержку внутренне перемещенным лицам и местным жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как зарегистрироваться на наборы

Получить продуктовый набор можно только по предварительной записи. Регистрация открылась в среду, 30 сентября, по телефону для справок и записи: +380 (68) 600 20 09. Организаторы подчеркивают: количество наборов ограничено, поэтому запись могут закрыть досрочно после исчерпания лимита, а без подтверждения записи по телефону выдача не состоится.

Где и когда будут выдавать наборы

Для семей, которые успешно пройдут регистрацию, выдача гуманитарной помощи состоится в следующую среду, 7 октября. Адрес выдачи: г. Киев, ул. Анны Ахматовой, 3-А.

Какие документы необходимо иметь

Для получения помощи при себе нужно иметь оригиналы:

паспорт и идентификационный код одного из родителей или опекуна;

свидетельство о рождении ребенка;

действующее удостоверение или медицинскую справку об инвалидности ребенка.

Помимо продуктовых наборов, «Каритас-Спес Киев» реализует в столице другие социальные проекты: мобильную «Выездную кухню» с бесплатными горячими обедами, социальную прачечную, а также детские и семейные пространства, где с детьми занимаются профессиональные педагоги и аниматоры.

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