Гуманітарна допомога в Києві стає доступнішою: релігійна місія «Карітас-Спес Київ» відкрила реєстрацію на безкоштовні продуктові набори для родин, які виховують дітей з інвалідністю І або ІІ групи.

Гуманітарна допомога в Києві продовжує розширюватися — релігійна місія «Карітас-Спес Київ» оголосила реєстрацію на безкоштовні продуктові набори для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Це цільова підтримка для столичних сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Як повідомляє видання «На пенсії», допомога призначена для сімей, які проживають у Києві та виховують дитину з інвалідністю І або ІІ групи. Під час отримання набору потрібно пред'явити оригінали документів, які підтверджують цей статус.

Хто може отримати допомогу

Благодійні продуктові набори передбачені для родин із Києва, які виховують дітей з інвалідністю І або ІІ групи. Місія постійно надає гуманітарну підтримку внутрішньо переміщеним особам та місцевим мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Як зареєструватися на набори

Отримати продуктовий набір можна лише за попереднім записом. Реєстрація відкрилася у середу, 30 вересня, за телефоном для довідки та запису: +380 (68) 600 20 09. Організатори наголошують: кількість наборів обмежена, тож запис можуть закрити достроково після вичерпання ліміту, а без підтвердження запису в телефонному режимі видача не відбудеться.

Де та коли видаватимуть набори

Для родин, які успішно пройдуть реєстрацію, видача гуманітарної допомоги відбудеться наступної середи, 7 жовтня. Адреса видачі: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 3-А.

Які документи необхідно мати

Для отримання допомоги при собі потрібно мати оригінали:

паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків або опікуна;

свідоцтво про народження дитини;

чинне посвідчення або медичну довідку про інвалідність дитини.

Окрім продуктових наборів, «Карітас-Спес Київ» реалізує в столиці інші соціальні проєкти: мобільну «Виїзну кухню» з безкоштовними гарячими обідами, соціальну пральню, а також дитячі й сімейні простори, де з дітьми займаються професійні педагоги та аніматори.

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