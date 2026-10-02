Мобілізація в Україні знову стала предметом судового спору: Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення ТЦК, який відмовив у відстрочці чоловікові, що доглядає батька з інвалідністю I групи.

Відстрочка по догляду за батьками під час мобілізації в Україні не завжди оформлюється безперешкодно: Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконною відмову ТЦК у відстрочці чоловікові, який доглядає батька з інвалідністю I групи, та скасував рішення комісії.

Як повідомляє УНІАН, чоловік перебуває на військовому обліку з 4 березня 2025 року. Він — син особи з безстроковою інвалідністю I групи та особи пенсійного віку. Відстрочку він оформлював за пунктом 13 частини 1 статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Уперше заяву чоловік подав 24 червня 2024 року й отримав відстрочку до 10 листопада. Далі поновлював її 5 лютого 2025 року (діяла до 8 травня) та 9 червня 2025 року (до 7 серпня). А коли 12 серпня подав документи вчетверте, комісія ТЦК ухвалила рішення про відмову.

Чому ТЦК відмовив у відстрочці

Протоколом №109 від 28 серпня 2025 року чоловікові відмовили. Комісія виходила з того, що батько має інвалідність I групи, але перебуває у шлюбі з жінкою, яка не є військовозобов'язаною та досягла пенсійного віку. На думку ТЦК, дружина могла б утримувати чоловіка, тож умова про відсутність інших зобов'язаних осіб нібито не виконується. Комісія посилалася на статтю 75 Сімейного кодексу України.

Чоловік із таким рішенням не погодився. Він наголошував, що батько має інвалідність I групи, а мати досягла пенсійного віку і фактично не може утримувати чоловіка. Також звернув увагу суду, що за аналогічних обставин йому вже кілька разів надавали відстрочку, а зміна позиції комісії без обґрунтування є неправомірною.

Що вирішив суд

Суд, вивчивши справу №520/24573/25, визнав, що поданих документів було достатньо для надання відстрочки. Рішення комісії №109 від 28 серпня 2025 року скасували як протиправне. Однак зобов'язувати ТЦК повторно розглядати заяву суд не став.

Причина в тому, що після спірної відмови питання фактично вирішилося: 10 грудня 2025 року та 6 лютого 2026 року комісія надала чоловікові наступні відстрочки. Заява від 12 серпня 2025 року вичерпала свою дію, тож повторний розгляд не забезпечив би ефективного захисту прав. Позов задовольнили частково.

Які документи потрібні для відстрочки по догляду за батьками

За постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, слід підтвердити інвалідність батька або матері, родинний зв'язок із військовозобов'язаним і відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними та зобов'язані утримувати особу з інвалідністю. Непрацездатною вважається особа, що досягла пенсійного віку або має інвалідність.

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