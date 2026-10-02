Опалювальний сезон ще не розпочався, тож у квартирах та будинках уже може бути прохолодно — найбільше тепла оселя втрачає саме через вікна. Правильно підготувати їх можна за допомогою кількох простих прийомів.

Початок опалювального сезону в Хмельницькій області вже ближче, однак поки батареї ще холодні, оселя втрачає найбільше тепла саме через вікна. Тож до старту опалювального сезону варто заздалегідь підготувати їх — прості рішення допоможуть утримати тепло в помешканні.

Поки опалення ще не ввімкнули, у квартирі чи будинку стає прохолодно, особливо вранці та ввечері. Видання ZAXID.NET з посиланням на поради Better Homes and Gardens розповіло, як зберегти більше тепла в оселі за допомогою кількох перевірених способів.

Утепліть вікна плівкою

Через вікна холодне повітря найчастіше потрапляє до приміщення, тож їх слід додатково захистити. Для цього підійде звичайна поліетиленова або термоусадкова плівка. Матеріал вирізають за розміром вікна, клейку стрічку закріплюють по периметру рами, потім плівку фіксують на стрічці й прогрівають феном, щоб поверхня розправилася та щільно натягнулася.

Простіший варіант — бульбашкова плівка. Краще обирати матеріал із середніми або великими бульбашками: спочатку вимірюють скло й вирізають шматок потрібного розміру, потім поверхню злегка змочують водою з пульверизатора, прикладають плівку бульбашками до скла та добре притискають.

Перевірте вікна на протяги

Самого утеплення скла може бути замало, якщо через щілини в рамі проходить повітря. Перед холодами варто оглянути ущільнювачі та герметик. Якщо на стиках рами є щілини, їх заповнюють герметиком, а щоб шов був рівним, нанесений матеріал акуратно розрівнюють пальцем.

Використовуйте сонце

У сонячну погоду вдень не слід закривати вікна шторами чи жалюзі — відкрите скло пропускатиме сонячне світло, яке прогріватиме кімнату. Увечері ж штори й жалюзі варто закрити, щоб додатковий шар тканини допомагав утримувати тепло всередині.

Готуйте в духовці

Під час приготування їжі духовка нагріває кухню, тож випікання можна поєднати з додатковим прогріванням приміщення. Після завершення дверцята духовки можна ненадовго відкрити, щоб тепло поширилося по всій кухні.

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