Отопительный сезон еще не начался, поэтому в квартирах и домах уже может быть прохладно — больше всего тепла жилье теряет именно через окна. Правильно подготовить их можно с помощью нескольких простых приемов.

Начало отопительного сезона в Хмельницкой области уже близко, однако пока батареи еще холодные, жилье теряет больше всего тепла именно через окна. Поэтому до старта отопительного сезона стоит заранее их подготовить — простые решения помогут удержать тепло в помещении.

Пока отопление еще не включили, в квартире или доме становится прохладно, особенно утром и вечером. Издание ZAXID.NET со ссылкой на советы Better Homes and Gardens рассказало, как сохранить больше тепла в доме с помощью нескольких проверенных способов.

Утеплите окна пленкой

Через окна холодный воздух чаще всего попадает в помещение, поэтому их следует дополнительно защитить. Для этого подойдет обычная полиэтиленовая или термоусадочная пленка. Материал вырезают по размеру окна, клейкую ленту закрепляют по периметру рамы, затем пленку фиксируют на ленте и прогревают феном, чтобы поверхность расправилась и плотно натянулась.

Более простой вариант — пузырчатая пленка. Лучше выбирать материал со средними или крупными пузырьками: сначала измеряют стекло и вырезают кусок нужного размера, затем поверхность слегка смачивают водой из пульверизатора, прикладывают пленку пузырьками к стеклу и хорошо прижимают.

Проверьте окна на сквозняки

Одного утепления стекла может быть недостаточно, если через щели в раме проходит воздух. Перед холодами стоит осмотреть уплотнители и герметик. Если на стыках рамы есть щели, их заполняют герметиком, а чтобы шов был ровным, нанесенный материал аккуратно разравнивают пальцем.

Используйте солнце

В солнечную погоду днем не следует закрывать окна шторами или жалюзи — открытое стекло будет пропускать солнечный свет, который прогревает комнату. А вечером шторы и жалюзи стоит закрыть, чтобы дополнительный слой ткани помогал удерживать тепло внутри.

Готовьте в духовке

Во время приготовления пищи духовка нагревает кухню, поэтому выпекание можно совместить с дополнительным прогревом помещения. После завершения дверцу духовки можно ненадолго открыть, чтобы тепло распространилось по всей кухне.

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