В Ощадбанке могут взимать плату с клиентов за «неактивные» счета даже после закрытия карты. В госбанке объяснили, почему это происходит и как не переплатить.

Правила карточных комиссий в банках порой становятся сюрпризом для клиентов. В Ощадбанке уточнили, что закрытие карты не означает закрытия счета, поэтому за длительное неиспользование счета могут списать отдельную плату.

Речь идет о тарифе под названием «Обслуживание неактивного счета». Его начисляют за полное отсутствие операций в течение 12 месяцев подряд. При этом из-под этой тарификации исключено списание комиссий, а также переводы на виртуальную карту и с нее.

Автоматическое списание возможно даже тогда, когда человек уже приходил в отделение с заявлением о закрытии. Если счет закрыт не полностью, через год клиент может получить предупреждение: чтобы избежать списания, нужно «оживить» счет в течение следующих 30 дней.

Как сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу банка, в 2026 году за неактивный счет в течение года предусмотрено около 150 гривен. При этом в долг сумму не переведут: если на балансе не хватает полной суммы комиссии, списание не произойдет.

Как правильно закрыть карту и счет

В приложении и веб-банкинге «Ощад 24/7» можно закрыть карту, которой вы не пользуетесь. Но это касается именно карты, а не счета. Чтобы полностью прекратить отношения с банком, нужно обратиться в отделение и подать заявление.

Главное условие закрытия — на счете не должно остаться ни копейки. Даже остаток в 0,84 копейки не позволит финучреждению закрыть счет. Такие деньги следует забрать через кассу или перевести на другой счет. Если оставить хотя бы мелкую сумму, счет не закроется, а через год банк начнет списывать комиссию за неактивность.

После этого периода остатки средств перенесут на отдельный балансовый счет. Если владелец не обратится за деньгами в течение трех лет, банк автоматически закроет счет и прекратит любые начисления.

Как избежать комиссии в Ощадбанке

Самый простой способ не переплачивать — обратиться в отделение и полностью закрыть счет. Если же разрывать отношения с банком не хочется, но картой вы пользуетесь редко, достаточно время от времени делать «символические» операции:

открыть онлайн-депозит в «Ощад 24/7»;

рассчитываться картой хотя бы раз в шесть месяцев;

раз в три месяца пополнять мобильный телефон на несколько гривен;

выполнять любые другие финансовые операции с картой.

Любое из этих действий перезапускает отсчет неактивности, поэтому банк не будет считать счет оставленным и не начислит дополнительную комиссию.

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