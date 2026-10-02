Мобилизация в Украине продолжается, и военнообязанные, которые постоянно ухаживают за родственником с инвалидностью, имеют право на отсрочку. Юрист объяснил, какие именно документы нужно собрать, чтобы подтвердить это право.

Отсрочка от мобилизации по уходу за родственником остается одним из самых частых запросов во время мобилизации в Украине. Чтобы ее получить, военнообязанному нужно одновременно подтвердить инвалидность родственника, родственную связь и потребность в постоянном уходе.

Как объяснил в комментарии изданию «Телеграф» военный юрист юридической компании «Приходько та партнеры» Михаил Лобунько, речь прежде всего идет о пункте 14 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Эта норма охватывает членов семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, а при определенных законом условиях — и третьей степени родства.

Какие документы нужны

Для подтверждения права на отсрочку военнообязанный должен собрать четыре блока документов:

документы, подтверждающие инвалидность человека, за которым осуществляется уход;

подтверждение родственных связей с ним;

документы о необходимости именно постоянного ухода;

доказательства, что уход фактически осуществляет сам заявитель.

Юрист обращает внимание: если человек не получает компенсацию или надбавку за уход, закон предусматривает отдельную процедуру. В таком случае нужно установить факт постоянного ухода и составить соответствующий акт.

Отдельно Лобунько предостерег по пункту 13 статьи 23: не стоит подменять предусмотренное законом условие доказательством фактического ухода. По этому основанию важно установить наличие отца или матери с инвалидностью, родственную связь и отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые по закону обязаны их содержать.

Практика показывает: именно неполно собранный пакет документов о постоянном уходе чаще всего становится причиной отказа ТЦК и СП. Поэтому юристы советуют перед визитом в территориальный центр комплектования проверить, все ли четыре группы доказательств подготовлены заранее.

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