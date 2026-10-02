Отсрочка от мобилизации по уходу за родственником остается одним из самых частых запросов во время мобилизации в Украине. Чтобы ее получить, военнообязанному нужно одновременно подтвердить инвалидность родственника, родственную связь и потребность в постоянном уходе.
Как объяснил в комментарии изданию «Телеграф» военный юрист юридической компании «Приходько та партнеры» Михаил Лобунько, речь прежде всего идет о пункте 14 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Эта норма охватывает членов семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, а при определенных законом условиях — и третьей степени родства.
Какие документы нужны
Для подтверждения права на отсрочку военнообязанный должен собрать четыре блока документов:
- документы, подтверждающие инвалидность человека, за которым осуществляется уход;
- подтверждение родственных связей с ним;
- документы о необходимости именно постоянного ухода;
- доказательства, что уход фактически осуществляет сам заявитель.
Юрист обращает внимание: если человек не получает компенсацию или надбавку за уход, закон предусматривает отдельную процедуру. В таком случае нужно установить факт постоянного ухода и составить соответствующий акт.
Отдельно Лобунько предостерег по пункту 13 статьи 23: не стоит подменять предусмотренное законом условие доказательством фактического ухода. По этому основанию важно установить наличие отца или матери с инвалидностью, родственную связь и отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые по закону обязаны их содержать.
Практика показывает: именно неполно собранный пакет документов о постоянном уходе чаще всего становится причиной отказа ТЦК и СП. Поэтому юристы советуют перед визитом в территориальный центр комплектования проверить, все ли четыре группы доказательств подготовлены заранее.
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