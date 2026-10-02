Мобілізація в Україні триває, і військовозобов'язані, які постійно доглядають за родичем з інвалідністю, мають право на відстрочку. Юрист пояснив, які саме документи потрібно зібрати, щоб підтвердити це право.

Відстрочка від мобілізації через догляд за родичем лишається одним із найпоширеніших запитів під час мобілізації в Україні. Щоб її отримати, військовозобов'язаному треба одночасно підтвердити інвалідність родича, родинний зв'язок і потребу в постійному догляді.

Як пояснив у коментарі виданню «Телеграф» військовий юрист юридичної компанії «Приходько та партнери» Михайло Лобунько, йдеться насамперед про пункт 14 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Ця норма охоплює членів сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, а за визначених законом умов — і третього ступеня споріднення.

Які документи потрібні

Для підтвердження права на відстрочку військовозобов'язаний має зібрати чотири блоки документів:

документи, що підтверджують інвалідність людини, за якою здійснюється догляд;

підтвердження родинних зв'язків із нею;

документи про необхідність саме постійного догляду;

докази, що догляд фактично здійснює сам заявник.

Юрист звертає увагу: якщо людина не отримує компенсацію або надбавку за догляд, закон передбачає окрему процедуру. У такому разі потрібно встановити факт постійного догляду та скласти відповідний акт.

Окремо Лобунько застеріг щодо пункту 13 статті 23: не слід підміняти передбачену законом умову доказуванням фактичного догляду. За цією підставою важливо встановити наявність батька або матері з інвалідністю, родинний зв'язок і відсутність інших невійськовозобов'язаних осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати.

Практика показує: саме неналежно зібраний пакет документів про постійний догляд найчастіше стає причиною відмови ТЦК та СП. Тому юристи радять перед візитом до територіального центру комплектування перевірити, чи всі чотири групи доказів підготовлені заздалегідь.

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