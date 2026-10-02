Як платити менше за опалення, коли рахунки зростають: ущільнювачі на дверях і вікнах скорочують споживання тепла на 5–10%, а разом з іншими дешевими заходами — до 40%, свідчать підрахунки іспанського Інституту диверсифікації та енергозбереження (IDAE).

Як платити менше за опалення, варто подумати ще до старту опалювального сезону. Ущільнювачі на дверях і вікнах здатні скоротити споживання тепла на 5–10%, а разом із рештою дешевих заходів — до 40%, ідеться в підрахунках іспанського Інституту диверсифікації та енергозбереження (IDAE), які наводить OKDiario.

Пояснення просте: за даними інституту, 40% усіх втрат тепла в оселі припадає на вікна та скло, а від 25% до 30% потреби в опаленні формується саме через ці втрати. Погано ущільнені рами, лиштва й стики — частина тієї ж проблеми. Будь-яке покращення ізоляції одразу відчутне в споживанні: дрібні втручання такого типу дають до 30% економії на опаленні та кондиціонуванні.

Як знайти щілини за допомогою свічки

Перший крок — знайти місця, крізь які заходить холод. У практичному посібнику IDAE радять домашній метод: у вітряний день піднесіть запалену свічку до вікон, дверей чи вентиляційних каналів. Якщо полум'я коливається — точку витоку тепла знайдено. Найчастіше проблемними виявляються низ дверей, що виходять назовні або в неопалювані зони, периметр вікон і короби ролет.

«Щоб закрити ці щілини, достатньо простих і дешевих засобів — силікону, шпаклівки чи ущільнювача», — рекомендують у IDAE. Окрема точка витоку — димохід каміна, який варто перекривати, коли ним не користуються. Жоден із цих кроків не потребує ремонту чи виклику майстра.

Який ущільнювач обрати

Вибір залежить від розміру щілини та типу відчинення стулки. Піна — найдешевший і найпростіший варіант для невеликих щілин усередині, але з часом сплющується. Гума й EPDM краще тримають мороз, спеку й навантаження, тому підходять для зовнішніх дверей і вікон. Силікон гнучкий і довговічний там, де є тертя, а щітковий профіль розрахований на розсувні вікна. Окремий тип — накладка під двері, що закриває проміжок між полотном і підлогою.

Як правильно наклеїти ущільнювач

Монтаж нескладний, але важлива підготовка. Протріть раму ганчіркою зі спиртом, дайте їй повністю висохнути й клейте стрічку без розтягування. На запиленій, вологій чи облізлій поверхні клей втрачає зчеплення, і смуга перестає ущільнювати вже за кілька тижнів.

Термостат, провітрювання і зайвий градус

Кожен зайвий градус на термостаті додає приблизно 7% до споживання. Оптимальними IDAE називає 19–21 °C удень і 15–17 °C у спальнях уночі. Для провітрювання достатньо відчинити вікна на десять хвилин — довше оновлювати повітря немає потреби. Опускання ролет і штор із настанням темряви прибирає помітні втрати тепла.

Наочний аргумент на користь щільного закривання інститут наводить окремо: крізь кожен квадратний метр простого скла за зиму зникає енергія, еквівалентна 12 кілограмам дизельного пального.

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