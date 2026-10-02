Как платить меньше за отопление, когда счета растут: уплотнители на дверях и окнах сокращают потребление тепла на 5–10%, а вместе с другими дешевыми мерами — до 40%, свидетельствуют подсчеты испанского Института диверсификации и энергосбережения (IDAE).

Как платить меньше за отопление, стоит задуматься еще до старта отопительного сезона. Уплотнители на дверях и окнах способны сократить потребление тепла на 5–10%, а вместе с остальными дешевыми мерами — до 40%, говорится в подсчетах испанского Института диверсификации и энергосбережения (IDAE), которые приводит OKDiario.

Объяснение простое: по данным института, 40% всех потерь тепла в жилье приходится на окна и стекло, а от 25% до 30% потребности жилья в отоплении формируется именно из-за этих потерь. Плохо уплотненные рамы, наличники и стыки — часть той же проблемы. Любое улучшение изоляции сразу ощутимо в потреблении: мелкие вмешательства такого типа дают до 30% экономии на отоплении и кондиционировании.

Как найти щели с помощью свечи

Первый шаг — найти места, через которые заходит холод. В практическом пособии IDAE советуют домашний метод: в ветреный день поднесите зажженную свечу к окнам, дверям или вентиляционным каналам. Если пламя колеблется — точка утечки тепла найдена. Чаще всего проблемными оказываются низ дверей, выходящих наружу или в неотапливаемые зоны, периметр окон и короба ролет.

«Чтобы закрыть эти щели, достаточно простых и дешевых средств — силикона, шпаклевки или уплотнителя», — рекомендуют в IDAE. Отдельная точка утечки — дымоход камина, который стоит перекрывать, когда им не пользуются. Ни один из этих шагов не требует ремонта или вызова мастера.

Какой уплотнитель выбрать

Выбор зависит от размера щели и типа открывания створки. Пена — самый дешевый и простой вариант для небольших щелей внутри, но со временем сплющивается. Резина и EPDM лучше держат мороз, жару и нагрузку, поэтому подходят для наружных дверей и окон. Силикон гибкий и долговечный там, где есть трение, а щеточный профиль рассчитан на раздвижные окна. Отдельный тип — накладка под дверь, закрывающая промежуток между полотном и полом.

Как правильно наклеить уплотнитель

Монтаж несложный, но важна подготовка. Протрите раму тряпкой со спиртом, дайте ей полностью высохнуть и клейте ленту без растягивания. На запыленной, влажной или облупившейся поверхности клей теряет сцепление, и полоса перестает уплотнять уже через несколько недель.

Термостат, проветривание и лишний градус

Каждый лишний градус на термостате добавляет примерно 7% к потреблению. Оптимальными IDAE называет 19–21 °C днем и 15–17 °C в спальнях ночью. Для проветривания достаточно открыть окна на десять минут — дольше обновлять воздух нет необходимости. Опускание ролет и штор с наступлением темноты убирает заметные потери тепла.

Наглядный аргумент в пользу плотного закрывания институт приводит отдельно: через каждый квадратный метр простого стекла за зиму исчезает энергия, эквивалентная 12 килограммам дизельного топлива.

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