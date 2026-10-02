Перерасчет за интернет в Украине во время отключений — не единственная забота, о которой стоит позаботиться накануне зимы. Когда базовые станции оператора отключаются из-за перегрузки или нехватки аварийного питания, абонент рискует полностью потерять связь.

Избежать полного обесточивания можно с помощью нескольких доступных решений, не требующих дорогого оборудования.

Национальный роуминг и экономия трафика

Когда сеть вашего мобильного оператора исчезает, можно бесплатно и вручную переключиться на сеть другого оператора, которая продолжает работать. Для этого в настройках смартфона откройте раздел «Мобильная сеть» → «Выбор сети», отключите пункт «Автоматически» и выберите из списка доступную сеть — Kyivstar, Vodafone или lifecell.

Чтобы сэкономить остатки трафика, включите режим Low Data Mode на iOS или Data Saver на Android: он запретит приложениям обновляться в фоновом режиме и уменьшит расход мобильного интернета.

Офлайн-карты и мессенджеры без сети

Если мобильный интернет исчезает полностью, ориентироваться на местности и поддерживать связь с людьми поблизости можно даже без покрытия. Заранее загрузите карту своего региона в Google Maps или воспользуйтесь полностью офлайновым сервисом Maps.me.

Для общения на расстоянии до 100 метров установите мессенджеры, работающие через Bluetooth и Wi-Fi без доступа к интернету — Bridgefy, Briar или Two Way: Walkie Talkie. Они передают текстовые сообщения по цепочке между смартфонами даже во время полного обесточивания.

блэкаут, павербанк, электричество

Домашний интернет через GPON

Самый надежный способ сохранить полноценный домашний интернет без света — перейти на оптоволоконное соединение GPON (Gigabit Passive Optical Network) или FTTH. Кабель заводится непосредственно в квартиру и способен работать во время длительных отключений — обычно от 8 до 24 часов, если оборудование провайдера на станции обеспечено генераторами или аккумуляторами.

Уточните у местного провайдера, поддерживает ли он GPON-соединение, которое остается активным во время блэкаутов. Для питания роутера и оптического терминала (ONU) приобретите павербанк с DC-кабелем на 12V или 9V либо специальный мини-UPS.

Как запитать роутер от павербанка

Стандартный павербанк выдает напряжение 5V, тогда как большинству домашних маршрутизаторов нужно 9V или 12V. Решение простое: используйте недорогой кабель-преобразователь напряжения с USB на DC (USB to DC 12V step-up cable, или на 9V в зависимости от спецификаций устройства).

Проверьте наклейку на нижней части роутера, где указаны необходимые параметры напряжения и тока (например, 12V 1A), приобретите соответствующий кабель и подключите роутер к павербанку. Лучше всего выбирать внешние аккумуляторы с поддержкой технологии Power Delivery (PD).

Ранее Politeka сообщала, как блэкауты зимой заставляют бизнес тратить до 15% дохода на энергоавтономность.