Интернет во время блэкаута можно сохранить даже тогда, когда исчезает свет и мобильная сеть.

Перерасчет за интернет в Украине во время отключений — не единственная забота, о которой стоит позаботиться накануне зимы. Когда базовые станции оператора отключаются из-за перегрузки или нехватки аварийного питания, абонент рискует полностью потерять связь.

Избежать полного обесточивания можно с помощью нескольких доступных решений, не требующих дорогого оборудования.

Национальный роуминг и экономия трафика

Когда сеть вашего мобильного оператора исчезает, можно бесплатно и вручную переключиться на сеть другого оператора, которая продолжает работать. Для этого в настройках смартфона откройте раздел «Мобильная сеть» → «Выбор сети», отключите пункт «Автоматически» и выберите из списка доступную сеть — Kyivstar, Vodafone или lifecell.

Чтобы сэкономить остатки трафика, включите режим Low Data Mode на iOS или Data Saver на Android: он запретит приложениям обновляться в фоновом режиме и уменьшит расход мобильного интернета.

Офлайн-карты и мессенджеры без сети

Если мобильный интернет исчезает полностью, ориентироваться на местности и поддерживать связь с людьми поблизости можно даже без покрытия. Заранее загрузите карту своего региона в Google Maps или воспользуйтесь полностью офлайновым сервисом Maps.me.

Для общения на расстоянии до 100 метров установите мессенджеры, работающие через Bluetooth и Wi-Fi без доступа к интернету — Bridgefy, Briar или Two Way: Walkie Talkie. Они передают текстовые сообщения по цепочке между смартфонами даже во время полного обесточивания.

Домашний интернет через GPON

Самый надежный способ сохранить полноценный домашний интернет без света — перейти на оптоволоконное соединение GPON (Gigabit Passive Optical Network) или FTTH. Кабель заводится непосредственно в квартиру и способен работать во время длительных отключений — обычно от 8 до 24 часов, если оборудование провайдера на станции обеспечено генераторами или аккумуляторами.

Уточните у местного провайдера, поддерживает ли он GPON-соединение, которое остается активным во время блэкаутов. Для питания роутера и оптического терминала (ONU) приобретите павербанк с DC-кабелем на 12V или 9V либо специальный мини-UPS.

Как запитать роутер от павербанка

Стандартный павербанк выдает напряжение 5V, тогда как большинству домашних маршрутизаторов нужно 9V или 12V. Решение простое: используйте недорогой кабель-преобразователь напряжения с USB на DC (USB to DC 12V step-up cable, или на 9V в зависимости от спецификаций устройства).

Проверьте наклейку на нижней части роутера, где указаны необходимые параметры напряжения и тока (например, 12V 1A), приобретите соответствующий кабель и подключите роутер к павербанку. Лучше всего выбирать внешние аккумуляторы с поддержкой технологии Power Delivery (PD).

Ранее Politeka сообщала, как блэкауты зимой заставляют бизнес тратить до 15% дохода на энергоавтономность.