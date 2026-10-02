Інтернет під час блекауту можна зберегти навіть тоді, коли зникає світло та мобільна мережа.

Перерахунок за інтернет в Україні під час відключень — не єдина турбота, про яку варто подбати напередодні зими. Коли базові станції оператора вимикаються через перевантаження або брак аварійного живлення, абонент ризикує повністю втратити зв'язок.

Уникнути повного знеструмлення можна за допомогою кількох доступних рішень, які не потребують дорогого обладнання.

Національний роумінг та економія трафіку

Коли мережа вашого мобільного оператора зникає, можна безкоштовно й вручну перемкнутися на мережу іншого оператора, яка продовжує працювати. Для цього в налаштуваннях смартфона відкрийте розділ «Мобільна мережа» → «Вибір мережі», вимкніть пункт «Автоматично» та оберіть зі списку доступну мережу — Kyivstar, Vodafone або lifecell.

Щоб зекономити залишки трафіку, увімкніть режим Low Data Mode на iOS або Data Saver на Android: він заборонить додаткам оновлюватися у фоновому режимі та зменшить витрати мобільного інтернету.

Офлайн-карти та месенджери без мережі

Якщо мобільний інтернет зникає повністю, орієнтуватися на місцевості та підтримувати зв'язок із людьми поблизу можна навіть без покриття. Заздалегідь завантажте карту свого регіону в Google Maps або скористайтеся повністю офлайновим сервісом Maps.me.

Для спілкування на відстані до 100 метрів встановіть месенджери, що працюють через Bluetooth та Wi-Fi без доступу до інтернету — Bridgefy, Briar або Two Way: Walkie Talkie. Вони передають текстові повідомлення по ланцюжку між смартфонами навіть під час повного знеструмлення.

Домашній інтернет через GPON

Найнадійніший спосіб зберегти повноцінний домашній інтернет без світла — перейти на оптоволоконне з'єднання GPON (Gigabit Passive Optical Network) або FTTH. Кабель заводиться безпосередньо в квартиру та здатен працювати під час тривалих відключень — зазвичай від 8 до 24 годин, якщо обладнання провайдера на станції забезпечене генераторами чи акумуляторами.

Уточніть у місцевого провайдера, чи підтримує він GPON-з'єднання, яке лишається активним під час блекаутів. Для живлення роутера й оптичного термінала (ONU) придбайте павербанк із DC-кабелем на 12V або 9V чи спеціальний міні-UPS.

Як заживити роутер від павербанка

Стандартний павербанк видає напругу 5V, тоді як більшості домашніх маршрутизаторів потрібно 9V або 12V. Рішення просте: використовуйте недорогий кабель-перетворювач напруги з USB на DC (USB to DC 12V step-up cable, або на 9V залежно від специфікацій пристрою).

Перевірте наклейку на нижній частині роутера, де вказано необхідні параметри напруги та струму (наприклад, 12V 1A), придбайте відповідний кабель і під'єднайте роутер до павербанка. Найкраще обирати зовнішні акумулятори з підтримкою технології Power Delivery (PD).

Раніше Politeka повідомляла, як блекаути зими змушують бізнес витрачати до 15% доходу на енергоавтономність.