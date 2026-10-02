Мобілізація в Україні триває, а більшість відстрочок у застосунку "Резерв+" чинні до 30 жовтня 2026 року й подовжуються автоматично. Однак під час переоформлення на нову підставу попередня відстрочка може зникнути — пояснюємо, чому це відбувається і що робити.

Відстрочка від мобілізації в Україні не зникає без причини: якщо під час переоформлення в "Резерв+" попередній статус зник, найчастіше йдеться про заміну однієї підстави на іншу. Юристи та Міністерство оборони докладно пояснили, що саме відбувається в такому разі.

Наприкінці липня 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №978, якою змінив порядок переоформлення відстрочок. Тепер військовозобов'язаний, який уже має чинну відстрочку, але отримав іншу підставу, передбачену статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", може подати заяву на її переоформлення. Важлива деталь: саме подання заяви не припиняє чинної відстрочки доти, доки не ухвалять рішення.

Якщо нову відстрочку оформили, попередня втрачає чинність лише після того, як до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів внесуть відомості про новий статус. Саме тому в застосунку користувач бачить "зникнення" старої відстрочки — насправді це заміна, а не анулювання права.

Що робити, якщо відстрочка зникла

Спершу перевірте, яку саме підставу тепер показує застосунок, і звірте дані про місце роботи. Застарілий код ЄДРПОУ попереднього роботодавця підставу не скасовує: за пунктом 13 частини 1 статті 23 Закону та постановою №560 вимог до місця роботи в такому випадку не встановлено.

Неточні облікові дані виправляють онлайн. У "Резерв+" слід зайти в розділ "Сервіси", натиснути "Виправити дані онлайн" і обрати пункт "Неактуальне місце роботи". Після того як застосунок надішле повідомлення про обробку запиту, треба оновити електронний військово-обліковий документ. Юристи радять зберегти скріншоти розширених даних — якщо старий запис залишиться, це буде офіційним приводом звернутися до служби технічної підтримки.

Чинна мобілізація в Україні подовжена на 90 діб указом президента №597/2026 від 13 липня 2026 року, що набув чинності 2 серпня. Тому більшість відстрочок у "Резерв+" дійсні до 30 жовтня 2026 року і, згідно з пунктом 60 Порядку №560, подовжуються автоматично через електронну взаємодію реєстрів. Якщо після 30 жовтня система з якихось причин не подовжить відстрочку автоматично, право на неї не втрачається — пакет документів на подовження потрібно буде подати особисто через ЦНАП.

Окремо з 10 вересня 2026 року в "Резерв+" доступна онлайн-відстрочка для педагогів закладів загальної середньої освіти. Вона працює, якщо одночасно виконуються чотири умови: школа вказана в АІКОМ як основне місце роботи, навантаження не менш як 0,75 ставки, посада належить до педагогічних працівників, а код ЄДРПОУ збігається з даними Пенсійного фонду України.

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