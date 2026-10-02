Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 3 по 9 октября показывает постепенное потепление: днём воздух прогреется до +19°, а дождь ожидается только в понедельник, 5 октября.

предыдущий прогноз погоды для региона предупреждал о резком изменении температуры, однако новая неделя, с 3 по 9 октября, принесёт киевлянам постепенное потепление без резких перепадов.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, на протяжении недели с 3 по 9 октября дневная температура в Киевской области будет колебаться от +16° до +19°, а ночная – от +7° до +12°.

В субботу, 3 октября, воздух прогреется лишь до +16°, ночью же столбики термометров опустятся до +7°. Небо останется малооблачным, осадков не предвидится.

В воскресенье, 4 октября, днём станет немного теплее – до +17°, ночью же температура удержится на отметке +7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 5 октября, столбики термометров днём поднимутся до +17°, ночью – до +9°. Небо останется малооблачным, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 6 октября, ожидается самый тёплый день недели – до +19° днём, ночью же воздух охладится до +9°. Облачность малооблачная, без осадков.

В среду, 7 октября, температура днём удержится на отметке +19°, ночью же поднимется до +10°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 8 октября, днём также будет +19°, ночью – +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 9 октября, неделя завершится небольшим похолоданием до +18° днём, ночью же станет теплее – до +12°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самым тёплым днём недели станет вторник, 6 октября, с температурой +19°, а самым прохладным – суббота, 3 октября, когда воздух прогреется лишь до +16°. Перепад температур за неделю составляет 3°, что свидетельствует о стабильной погоде без резких изменений. Осадки прогнозируют только в понедельник, 5 октября.

Несмотря на спокойный характер недели, стоит учесть ночные перепады температур: синоптики прогнозируют охлаждение до +7° на выходных, поэтому людям пожилого возраста и тем, кто проводит время на улице вечером, стоит одеваться теплее. В понедельник, 5 октября, из-за возможных осадков не забудьте зонт и будьте осторожны за рулём.

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