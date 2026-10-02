Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 3 по 9 жовтня показує поступове потепління: вдень повітря прогріється до +19°, а дощ очікується лише в понеділок, 5 жовтня.

попередній прогноз погоди для регіону попереджав про різку зміну температури, проте новий тиждень, з 3 по 9 жовтня, принесе київчанам поступове потепління без різких перепадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 3 по 9 жовтня денна температура в Київській області коливатиметься від +16° до +19°, а нічна – від +7° до +12°.

У суботу, 3 жовтня, повітря прогріється лише до +16°, вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +7°. Небо залишиться малохмарним, опадів не передбачається.

У неділю, 4 жовтня, вдень стане трохи тепліше – до +17°, вночі ж температура утримається на позначці +7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +17°, вночі – до +9°. Небо залишиться малохмарним, але синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 6 жовтня, очікується найтепліший день тижня – до +19° вдень, вночі ж повітря охолодиться до +9°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У середу, 7 жовтня, температура вдень утримається на позначці +19°, вночі ж підніметься до +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 8 жовтня, вдень також буде +19°, вночі – +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 9 жовтня, тиждень завершиться невеликим похолоданням до +18° вдень, вночі ж стане тепліше – до +12°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 6 жовтня, з температурою +19°, а найпрохолоднішим – субота, 3 жовтня, коли повітря прогріється лише до +16°. Перепад температур за тиждень становить 3°, що свідчить про стабільну погоду без різких змін. Опади прогнозують лише в понеділок, 5 жовтня.

Попри спокійний характер тижня, варто врахувати нічні перепади температур: синоптики прогнозують охолодження до +7° на вихідних, тож людям похилого віку та тим, хто проводить час на вулиці ввечері, варто вдягатися тепліше. У понеділок, 5 жовтня, через можливі опади не забудьте парасольку та будьте обережні за кермом.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про потепління: прогноз погоди на тиждень у Київській області з 2 по 8 жовтня.

Також Politeka повідомляла, прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 жовтня у Київській області: синоптики попередили, коли дощитиме.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про зміну температури: прогноз на тиждень у Київській області з 30 вересня по 6 жовтня.