Цены на авто в Украине пока не снижаются, хотя в Европе оптовые цены на подержанные автомобили падают уже несколько месяцев подряд — в сентябре индекс AUTO1 Group снизился еще на 2,3% за месяц.

Цены на продукты в Винницкой области снова пошли вверх, тогда как цены на авто в Европе демонстрируют противоположную тенденцию: оптовые цены подержанных машин падают уже несколько месяцев, но до украинского авторынка это удешевление пока не добралось.

В сентябре общий индекс оптовых цен AUTO1 Group составил 133,2 пункта. По сравнению с августом он снизился на 2,3%, с сентябрем 2025 года — на 4,9%, а с начала 2026-го — на 2,5%. Об этом информирует Dilo со ссылкой на данные Института исследований авторынка. С июня падение достигло уже 5,2%, то есть после весеннего роста оптовые цены в Европе корректируются вниз уже в течение целого квартала.

Дизель дешевеет больше всего, электромобили — дорожают

Самая заметная разница — между типами двигателей. За год индекс дизельных автомобилей снизился на 8,8%, бензиновых — на 6%, гибридных — на 0,7%. Зато электромобили двигались в противоположном направлении: их индекс вырос на 13,8% за год и на 20,6% с начала 2026 года, хотя по сравнению с августом в сентябре цены на электрокары не изменились.

За месяц бензиновые авто подешевели на 2,5%, дизельные — на 2,4%, гибриды — на 0,6%. С июня падение бензиновых машин составляет 5,6%, дизельных — 6,3%, гибридных — 1,5%.

В Украине цены пока не пошли вниз

Удешевление европейского опта пока не отразилось на ценниках украинских объявлений. В сентябре медианная цена бензиновых автомобилей выросла с $10 000 до $10 200, то есть на 2%. Для электромобилей она поднялась с $22 000 до $22 500, для гибридов — с $26 999 до $27 590. Медианная цена дизельных машин фактически не изменилась и осталась около $10 000, а авто на газе и бензине — на уровне $4 700.

Речь идет именно о ценах в объявлениях, а не о фактической стоимости завершенных сделок. Поэтому они показывают ожидания продавцов, но не обязательно конечную сумму, которую платит покупатель.

Падение оптовых цен на бензиновые и дизельные авто может сделать отдельные предложения из Европы привлекательнее для украинских импортеров. В то же время выгода зависит не только от цены машины, но и от доставки, таможенных платежей, технического состояния и возможных расходов на ремонт. Основатель и глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий подчеркивает, что выгодность импорта стоит оценивать для конкретной машины — с учетом марки, модели, года выпуска, пробега, комплектации и состояния.

Итак, снижение оптовых цен в Европе открывает больше возможностей для поиска выгодных бензиновых и дизельных авто, но к общему удешевлению машин в Украине пока не привело. Напомним, в августе 2026 года средний возраст ввезенных подержанных авто составил 8,8 года, тогда как автомобилей на внутреннем рынке — 16 лет.

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