Пересечение границы для украинца с задолженностью не становится автоматической причиной отказа в выезде: коммунальные долги или просроченный кредит сами по себе границу не закрывают. Однако есть случаи, когда пограничник действительно может развернуть путешественника.

Пересечение границы во время войны регулируется отдельными правилами, и наличие просроченных долгов само по себе дорогу за пределы Украины не закрывает.

Никакого «фильтра по долгам» у пограничников нет: если дело не дошло до суда, задолженность в системе не отображается. Совсем другая ситуация — когда долг перерос в судебное дело и открыто исполнительное производство.

Кто может действительно не выехать

Если суд принял временное ограничение права выезда за границу, эти данные вносят в реестр, который проверяют при пересечении границы. Чаще всего такой запрет получают алиментщики со значительной задолженностью и должники, против которых открыто исполнительное производство и которые уклоняются от уплаты. Для обычной задолженности за коммуналку или кредит такой сценарий скорее исключение, но полностью он не исключен.

Что видит пограничник

Паспорт при проверке «пробивают» через систему «Гарт»: она фиксирует точное время, дату, направление и пункт пропуска каждого пересечения. В этих же базах проверяют наличие действующих судебных ограничений на выезд.

То есть о коммунальных задолженностях пограничник не знает, а вот действующее решение суда о запрете на выезд увидит сразу — и тогда действительно не выпустит. Никаких субъективных пометок вроде «должник» в паспортном досье не существует.

Как проверить себя перед поездкой

Перед выездом стоит убедиться, что против вас нет открытого исполнительного производства, а при необходимости — подать запрос в Госпогранслужбу, чтобы увидеть собственную историю пересечений границы и наличие ограничений. Если долг есть, а судебного решения нет — граница вас не остановит.

Также Politeka сообщала, можно ли выехать за границу после снятия с воинского учета.