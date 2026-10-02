Перетин кордону для українця із заборгованістю не стає автоматичною причиною відмови у виїзді: комунальні борги чи прострочений кредит самі по собі кордон не закривають. Однак є випадки, коли прикордонник справді може розвернути мандрівника.

Перетин кордону під час війни регулюється окремими правилами, і наявність прострочених боргів сама по собі дорогу за межі України не закриває.

Жодного «фільтра за боргами» у прикордонників немає: якщо справа не дійшла до суду, заборгованість у системі не відображається. Зовсім інша ситуація — коли борг переріс у судову справу й відкрите виконавче провадження.

Хто може справді не виїхати

Якщо суд ухвалив тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, ці дані вносять до реєстру, який перевіряють під час перетину кордону. Найчастіше таку заборону отримують аліментники зі значною заборгованістю та боржники, проти яких відкрите виконавче провадження і які ухиляються від сплати. Для звичайної заборгованості за комуналку чи кредит такий сценарій радше виняток, але повністю його не виключено.

Що бачить прикордонник

Паспорт під час перевірки «пробивають» через систему «Гарт»: вона фіксує точний час, дату, напрямок і пункт пропуску кожного перетину. У цих самих базах перевіряють наявність чинних судових обмежень на виїзд.

Тобто про комунальні заборгованості прикордонник не знає, а от наявну ухвалу суду про заборону виїзду побачить одразу — і тоді справді не випустить. Жодних суб'єктивних позначок на кшталт «боржник» у паспортному досьє не існує.

Як перевірити себе перед поїздкою

Перед виїздом варто переконатися, що проти вас немає відкритого виконавчого провадження, а за потреби — подати запит до Держприкордонслужби, щоб побачити власну історію перетинів кордону та наявність обмежень. Якщо борг є, а судового рішення немає — кордон вас не зупинить.

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