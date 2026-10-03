Зарплаты в Украине и Польше в 2027 году будут отличаться в разы: польская минимальная зарплата вырастет до 4 950 злотых в месяц, тогда как украинскую в проекте бюджета закладывают на уровне 9 546 гривен.

Зарплаты в Украине в 2027 году могут вырасти, однако до польского уровня им еще далеко. Как сообщает Новини.LIVE, в Польше с 1 января 2027 года минимальная зарплата составит 4 950 злотых в месяц — по курсу НБУ это примерно 58 774 гривни.

Нынешняя польская минималка в 2026 году равна 4 806 злотым. Повышение составит 144 злотых, то есть около 3%.

Какой будет минимальная зарплата в Польше

Новый гарантированный минимум 4 950 злотых коснется работников, которым закон гарантирует именно минимальный уровень оплаты. По оценке польского правительства, повышение затронет около 1,58 миллиона человек.

Отдельно польское правительство установило минимальную почасовую ставку для отдельных видов гражданских договоров: с 1 января 2027 года она составит 32,30 злотых, или примерно 383 гривни в час по тому же курсу.

Как это выглядит в сравнении с Украиной

В Украине в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы заложена минимальная зарплата на уровне 9 546 гривен с 1 января 2027 года. Пока это прогнозный показатель для формирования бюджета, а не окончательно утвержденная на весь год сумма.

Если сравнить зарплаты в Украине и Польше напрямую, польская минималка в гривневом эквиваленте (около 58,8 тысячи гривен) окажется примерно в 6,2 раза выше украинской — разница достигает около 49,2 тысячи гривен в месяц.

Что это значит для украинцев, работающих в Польше

Для украинцев, которые работают в Польше полный месяц и чья зарплата привязана к законодательному минимуму, изменение означает более высокий гарантированный уровень оплаты: работодатель должен будет учитывать новую сумму с 1 января 2027 года.

Однако напрямую сравнивать зарплаты не стоит: в странах различаются налоги, аренда жилья, цены на продукты и транспорт. Поэтому практичнее оценивать не выплату в гривнах, а сумму, которая реально остается после обязательных расходов.

Перед трудоустройством украинцам советуют проверять, какой именно договор они заключают и какую сумму работодатель указывает в документах: почасовая гарантия 32,30 злотых касается не всех форм занятости.

По данным НБУ, официальный курс на 16 сентября 2026 года составлял 11,8735 гривни за 1 злотый, поэтому приведенные гривневые эквиваленты ориентировочны и будут меняться вместе с курсом валют.

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