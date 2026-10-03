Зарплати в Україні та Польщі у 2027 році відрізнятимуться в рази: польська мінімальна зарплата зросте до 4 950 злотих на місяць, тоді як українську в проєкті бюджету закладають на рівні 9 546 гривень.

Зарплати в Україні у 2027 році можуть зрости, однак до польського рівня їм ще далеко. Як повідомляє Новини.LIVE, у Польщі з 1 січня 2027 року мінімальна зарплата становитиме 4 950 злотих на місяць — за курсом НБУ це приблизно 58 774 гривні.

Нинішня польська мінімалка у 2026 році дорівнює 4 806 злотим. Підвищення складе 144 злотих, тобто близько 3%.

Якою буде мінімальна зарплата в Польщі

Новий гарантований мінімум 4 950 злотих стосуватиметься працівників, яким закон гарантує саме мінімальний рівень оплати. За оцінкою польського уряду, підвищення торкнеться близько 1,58 мільйона осіб.

Окремо польський уряд встановив мінімальну погодинну ставку для окремих видів цивільних договорів: з 1 січня 2027 року вона становитиме 32,30 злотих, або приблизно 383 гривні на годину за тим самим курсом.

Як це виглядає порівняно з Україною

В Україні в Бюджетній декларації на 2027–2029 роки закладена мінімальна зарплата на рівні 9 546 гривень з 1 січня 2027 року. Поки це прогнозний показник для формування бюджету, а не остаточно затверджена на весь рік сума.

Якщо порівняти зарплати в Україні та Польщі безпосередньо, польська мінімалка у гривневому еквіваленті (близько 58,8 тисячі гривень) виявиться приблизно у 6,2 раза вищою за українську — грошова різниця сягає близько 49,2 тисячі гривень на місяць.

Що це означає для українців, які працюють у Польщі

Для українців, що працюють у Польщі повний місяць і чия зарплата прив'язана до законодавчого мінімуму, зміна означає вищий гарантований рівень оплати: роботодавець матиме враховувати нову суму з 1 січня 2027 року.

Проте напряму порівнювати зарплати не варто: у країнах різняться податки, оренда житла, ціни на продукти й транспорт. Тому практичніше оцінювати не виплату в гривнях, а суму, яка реально залишається після обов'язкових витрат.

Перед працевлаштуванням українцям радять перевіряти, який саме договір вони укладають і яку суму роботодавець вказує в документах: почасова гарантія 32,30 злотих стосується не всіх форм зайнятості.

За даними НБУ, офіційний курс на 16 вересня 2026 року становив 11,8735 гривні за 1 злотий, тож наведені гривневі еквіваленти є орієнтовними й змінюватимуться разом із курсом валют.

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