Як пережити блекаут без паніки — питання, яке з початком холодів знову стає актуальним для кожної української родини. ДСНС та фахівці видання Explainer зібрали конкретний перелік запасів і простих дій, які допоможуть зберегти світло, тепло, воду та зв'язок.

Енергетики попередили про відключення світла у кількох областях — з наближенням опалювального сезону українцям варто заздалегідь підготувати оселю до можливого блекауту. Росія щороку з 2022-го атакує енергетичну інфраструктуру в осінньо-зимовий період, тож тривале знеструмлення може зачепити не лише освітлення, а й воду, опалення, зв'язок і магазини.

Видання Explainer разом із рекомендаціями ДСНС склало покроковий гайд, як пережити блекаут. Головне правило — не покладатися на великі запаси, а заздалегідь визначити потреби родини і підготувати кілька незалежних джерел світла й тепла.

Що варто мати вдома перед блекаутом

Для світла знадобляться ручні або налобні ліхтарі, настільні акумуляторні лампи, лампочки зі вбудованим акумулятором і запас батарейок. ДСНС радить звернути увагу саме на акумуляторні лампочки: вони заряджаються, поки є електрика, а після відключення ще певний час світять. Самоклеючу LED-стрічку можна підключити до павербанка, але її не можна накривати тканиною — якщо вона сильно нагрівається, стрічку вимикають.

Для заряджання техніки потрібен один або кілька павербанків. Зарядна станція здатна живити більше пристроїв, однак перед підключенням треба перевірити її потужність і споживання кожного приладу, а також не ставити прилад біля джерел тепла чи вологи.

Окремо запасають воду: близько 3 літрів питної води на людину на добу плюс технічну воду для гігієни. Запас краще розподілити між кількома ємностями з кришками. З їжі обирають продукти тривалого зберігання — консерви, хлібці, горіхи, сухофрукти, каші швидкого приготування, чай і мед. У аптечці мають бути перев'язувальні матеріали, антисептик, термометр і ліки для постійного приймання із запасом щонайменше на кілька днів.

Як зберегти тепло і безпечно обігрітися

Коли опалення вимикається, насамперед треба зберегти наявне тепло: зачинити двері до приміщень, якими не користуєтеся, і зібратися всією родиною в одній кімнаті, яку найлегше утеплити. Одягаються кількома шарами — вовняний або флісовий одяг, теплі шкарпетки й шапка, а вологий одяг слід одразу міняти.

Гумову грілку ДСНС радить наповнювати гарячою, але не киплячою водою температурою приблизно 60–70 °C, а перед використанням перевірити герметичність і загорнути в тканину. Електроплед можна підключити до зарядної станції, якщо її потужність це дозволяє, але не можна засинати з увімкненим приладом.

Якщо температура в оселі продовжує знижуватися і тримати тепло не вдається, не варто чекати ознак переохолодження — слід перейти до пункту незламності або до близьких. Сильне тремтіння, порушення координації, невиразна мова та виражена сонливість — це симптоми переохолодження, за яких людині треба терміново забезпечити тепло й викликати медиків.

Як зберігати продукти без електрики

За зачинених дверцят продукти залишаються безпечними приблизно до 4 годин у холодильнику, до 48 годин у повністю заповненій морозильній камері та до 24 годин — у напівпорожній. Після чотирьох годин без електрики швидкопсувні продукти викидають, якщо їх не вдалося тримати за температури не вище +4 °C. Безпечність їжі не перевіряють на смак — продукт може бути небезпечним, навіть якщо нормально виглядає.

Як залишатися на зв'язку

Смартфони, павербанки й ліхтарі заряджають заздалегідь, а на телефоні вмикають режим енергозбереження та зменшують яскравість. Якщо мережа оператора не працює, варто спробувати національний роумінг — вимкнути автоматичний вибір мережі й обрати доступну українську вручну. Домашній інтернет працюватиме під час відключення лише тоді, коли провайдер забезпечив резервне живлення своєї мережі, а роутер і оптичний термінал підключені до павербанка.

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