Как пережить блекаут без паники — вопрос, который с началом холодов снова становится актуальным для каждой украинской семьи. ГСЧС и специалисты издания Explainer собрали конкретный перечень запасов и простых действий, которые помогут сохранить свет, тепло, воду и связь.

Энергетики предупредили об отключении света в нескольких областях — с приближением отопительного сезона украинцам стоит заранее подготовить жилье к возможному блекауту. Россия ежегодно с 2022 года атакует энергетическую инфраструктуру в осенне-зимний период, поэтому длительное обесточивание может затронуть не только освещение, но и воду, отопление, связь и магазины.

Издание Explainer вместе с рекомендациями ГСЧС составило пошаговый гайд, как пережить блекаут. Главное правило — не полагаться на большие запасы, а заранее определить потребности семьи и подготовить несколько независимых источников света и тепла.

Что стоит иметь дома перед блекаутом

Для света понадобятся ручные или налобные фонарики, настольные аккумуляторные лампы, лампочки со встроенным аккумулятором и запас батареек. ГСЧС советует обратить внимание именно на аккумуляторные лампочки: они заряжаются, пока есть электричество, а после отключения еще некоторое время светят. Самоклеящуюся LED-ленту можно подключить к павербанку, но ее нельзя накрывать тканью — если она сильно нагревается, ленту выключают.

Для зарядки техники нужен один или несколько павербанков. Зарядная станция способна питать больше устройств, однако перед подключением нужно проверить ее мощность и потребление каждого прибора, а также не ставить устройство возле источников тепла или влаги.

Отдельно запасают воду: около 3 литров питьевой воды на человека в сутки плюс техническую воду для гигиены. Запас лучше распределить между несколькими емкостями с крышками. Из еды выбирают продукты длительного хранения — консервы, хлебцы, орехи, сухофрукты, каши быстрого приготовления, чай и мед. В аптечке должны быть перевязочные материалы, антисептик, термометр и лекарства для постоянного приема с запасом минимум на несколько дней.

Как сохранить тепло и безопасно согреться

Когда отопление выключается, прежде всего нужно сохранить имеющееся тепло: закрыть двери в помещения, которыми не пользуетесь, и собраться всей семьей в одной комнате, которую легче всего утеплить. Одеваются в несколько слоев — шерстяная или флисовая одежда, теплые носки и шапка, а влажную одежду следует сразу менять.

Резиновую грелку ГСЧС советует наполнять горячей, но не кипящей водой температурой примерно 60–70 °C, а перед использованием проверить герметичность и завернуть в ткань. Электроплед можно подключить к зарядной станции, если ее мощность это позволяет, но нельзя засыпать с включенным прибором.

Если температура в жилье продолжает снижаться и держать тепло не удается, не стоит ждать признаков переохлаждения — нужно перейти в пункт несокрушимости или к близким. Сильная дрожь, нарушение координации, невнятная речь и выраженная сонливость — это симптомы переохлаждения, при которых человеку нужно срочно обеспечить тепло и вызвать медиков.

Как хранить продукты без электричества

При закрытых дверцах продукты остаются безопасными примерно до 4 часов в холодильнике, до 48 часов в полностью заполненной морозильной камере и до 24 часов — в полупустой. После четырех часов без электричества скоропортящиеся продукты выбрасывают, если их не удалось держать при температуре не выше +4 °C. Безопасность еды не проверяют на вкус — продукт может быть опасным, даже если нормально выглядит.

Как оставаться на связи

Смартфоны, павербанки и фонарики заряжают заранее, а на телефоне включают режим энергосбережения и уменьшают яркость. Если сеть оператора не работает, стоит попробовать национальный роуминг — отключить автоматический выбор сети и выбрать доступную украинскую вручную. Домашний интернет будет работать во время отключения только тогда, когда провайдер обеспечил резервное питание своей сети, а роутер и оптический терминал подключены к павербанку.

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