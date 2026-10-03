Жовтень стартує з низки змін: ціни на електроенергію та газ залишаються незмінними, а от субсидії, пенсії й виплати переселенцям працюватимуть за оновленими правилами. Розбираємо, що саме зміниться і кому потрібно діяти.

Тарифи на проїзд у Львові можуть змінитися вже цієї осені — але це лише одна зі змін, які жовтень приготував українцям. Що зміниться в тарифах, субсидіях, пенсіях і виплатах для переселенців.

Частина нововведень пов'язана з початком опалювального сезону, решта стосується соціальних виплат і роботи банків. Розібрали головне по кожній категорії.

Тарифи: світло й газ не дорожчають

Ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год — уряд продовжив її до 31 жовтня включно. Для домогосподарств з оформленим електроопаленням з 1 жовтня до 30 квітня діє пільговий тариф 2,64 грн за кВт·год у межах 2000 кВт·год на місяць. Понад цей обсяг електроенергія рахується за звичайною ціною.

Пільга на електроопалення не поширюється на переносні обігрівачі — опалення має бути офіційно оформлене. Газ для клієнтів "Нафтогазу" на тарифі "Фіксований" теж не міняється: 7,96 грн за кубометр діє до квітня 2027 року. Однак восени платіжки можуть зрости через збільшення споживання під час опалювального сезону.

Субсидії: перерахунок стартує автоматично

З жовтня починається нарахування субсидій на опалювальний період 2026–2027 років. Більшості чинних отримувачів повторно звертатися не потрібно — Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично, враховуючи доходи за перші два квартали року.

Самостійно подати заяву потрібно тим, хто оформлює субсидію вперше, отримав відмову раніше або має зміни у складі домогосподарства. Звернення протягом двох місяців від початку сезону дає право на призначення виплати від жовтня.

Пенсії: без індексації, але з віковими доплатами

Загального підвищення пенсій з жовтня не передбачено — основну індексацію провели ще в березні. Натомість пенсіонери, яким у жовтні виповнюється 70, 75 або 80 років, отримають вікову доплату від 300 до 570 грн.

Окрема зміна для отримувачів виплат через Укрексімбанк: з 1 жовтня банк припиняє обслуговування рахунків Пенсійного фонду. Таким отримувачам варто змінити реквізити — інакше пенсії йтимуть через Укрпошту.

Виплати ВПО: суми без змін і новий закон

Розмір допомоги на проживання для переселенців не змінюється — 2000 грн дорослим і 3000 грн дітям та людям з інвалідністю. Виплату продовжили ще на пів року.

З 22 жовтня набуде чинності закон №4924-IX. За ним статус ВПО для нових випадків підтверджуватиме документ із Єдиної інформаційної бази, а раніше видані довідки залишаються дійсними без заміни.

Разові виплати: до 95 000 грн від Червоного Хреста

До 30 жовтня мешканці визначених прифронтових громад можуть подати заяву на "зимову підтримку" — 19 400 грн на домогосподарство. До цієї ж дати ветерани з втратою зору можуть отримати до 95 000 грн від Червоного Хреста на облаштування побуту.

Ті, хто мав право на виплату до Дня Незалежності ще до 24 серпня, але не отримав грошей, мають звернутися до ПФУ — кошти зобов'язані перерахувати до 1 листопада.

Як оформити субсидію чи оновити реквізити

Повторно звертатися по субсидію більшості отримувачів не треба. Новим заявникам або тим, у кого змінився склад родини, слід подати заяву через Пенсійний фонд — особисто у сервісному центрі, поштою або онлайн через портал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Отримувачам, яких торкнулося припинення обслуговування в Укрексімбанку, потрібно оновити банківські реквізити для виплати пенсії. Якщо цього не зробити, гроші виплачуватимуть через Укрпошту.

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