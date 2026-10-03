У вересні 2026 року зарплати педагогів зросли ще на 20%, а середня оплата праці вчителя сягнула 25 тисяч гривень. Крім того, змінилися правила оцінювання, заклали 19,5 млрд грн на харчування учнів і розширили профільну реформу старшої школи.

Зміни в українських школах цієї осені торкнулися одразу кількох сфер — від зарплат педагогів до оцінювання й харчування учнів. За підсумками вересня 2026 року, які узагальнило «Вчися.Медіа», оплата праці вчителів зросла ще на 20%, а середня зарплата педагога сягнула 25 тисяч гривень.

Зарплати вчителів: +20% із вересня і середні 25 тисяч гривень

Протягом 2026 року уряд двічі підвищував оплату праці освітян: із січня — на 30%, а з вересня — ще на 20%. У Міністерстві освіти і науки анонсували поступовий вихід із Єдиної тарифної сітки: натомість посадовий оклад прив'яжуть до мінімальної зарплати, тож основою виплат стане не тарифний розряд, а «мінімалка».

У проєкті державного бюджету на 2027 рік, який схвалив Кабінет Міністрів, на освіту передбачили 328,5 млрд грн — це на 50,8 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Найбільша частка піде на оплату праці працівників закладів освіти — 235,3 млрд грн. Ще 192,8 млрд грн спрямують на освітню субвенцію та доплати, а 8,3 млрд грн — на академічні стипендії.

Харчування: 19,5 млрд грн на обіди для 1–11 класів

У бюджеті-2027 на харчування учнів 1–11-х класів заклали 19,5 млрд грн. Кошти мають покрити обіди школярів незалежно від класу, а не лише початкової ланки, як це було раніше.

Окремим рядком передбачили 13,5 млрд грн на публічні інвестиції, зокрема 3,7 млрд грн — на будівництво укриттів у закладах освіти.

Оцінювання: групи результатів — на розсуд учителів

Учителі більше не зобов'язані фіксувати оцінки за групами результатів у класному журналі. Чи потрібно буде вносити такі оцінки до Свідоцтва досягнень — стане відомо в жовтні 2026 року, коли МОН затвердить оновлену форму документа.

Також скоригували показники, за якими громадам визначають обсяг освітньої субвенції: граничну розрахункову наповнюваність класів у початковій школі встановили на рівні не більш ніж 24 учні в класі. Це вплине на великі міста, де наповнюваність була вищою.

Нові програми для 5–6 класів і профільна реформа

До впровадження оновленого навчально-методичного забезпечення для 5–6-х класів долучилися 265 закладів освіти. У 2026–2027 навчальному році пілотування охопить мовно-літературну, математичну, соціальну, громадянську та історичну галузі в 5-х класах, а в 6-х — природничу, мистецьку, технологічну галузі та STEM.

Старшу профільну школу з вересня 2026 року пілотують уже 150 ліцеїв: до 30 закладів-амбасадорів долучилися ще 120. Із вересня 2027-го відбудеться загальнонаціональне впровадження — перші 10-ті класи зайдуть у навчання за новою моделлю профільної школи. До цього часу планують підготувати щонайменше 80% учителів 10-х класів і керівників відповідних закладів.

Кар'єрні радники та дворічний цикл підручників

Завершився перший рік пілотування нової системи профорієнтації: понад 61 тисяча учнів 8–9-х класів із понад 500 громад побувала на профорієнтаційних екскурсіях. Наступний етап — масштабування на школи по всій Україні, для чого готують 15 тисяч кар'єрних радників.

Також уряд планує перейти до дворічного циклу створення підручників, щоб автори мали більше часу на апробацію та доопрацювання. Змінили й процедуру конкурсного добору: учителі закладів загальної середньої та професійної освіти самостійно обиратимуть підручники й посібники під час конкурсу через систему АІКОМ.

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