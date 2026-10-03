У 2026 році Уповноважена із захисту державної мови вже винесла 689 постанов про адміністративні порушення, а сума накладених штрафів зросла майже на 30% проти всього 2025 року. Водночас Одеса стрімко наздоганяє Київ за кількістю постанов.

Протягом 2026 року Уповноважена із захисту державної мови винесла 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення — це штрафи та попередження. Показник майже зрівнявся з усім 2025 роком, коли таких постанов було 706, однак кількість саме штрафів зросла, а загальна сума накладених стягнень збільшилася майже на 30%.

Про це у відповідь на запит OBOZ.UA повідомив керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Юрій Зубко. У 2025 році було винесено 95 постанов про накладення штрафів на загальну суму 368,9 тис. грн.

Станом на 28 вересня 2026 року таких штрафів уже 101 — на 6,3% більше, ніж за весь попередній рік. Загальна сума накладених штрафів досягла 479,4 тис. грн, що на 110,5 тис. грн, або майже 30%, перевищує показник усього 2025 року.

Кого карають найчастіше

У 2025 році найбільше постанов стосувалося двох статей мовного закону. 314 рішень ухвалили за статтею 27 — про використання державної мови в інтерфейсах комп’ютерних програм і на вебсайтах. Ще 210 постанов винесли за статтею 28 — щодо мови інформації для загального ознайомлення.

У 2026 році статистику ведуть уже за сферами. Найбільше постанов — здебільшого це попередження без штрафів — припало на обслуговування споживачів: 316. Далі йдуть реклама та інформація для загального ознайомлення (207), освіта (49), культура (26), охорона здоров’я (22), органи влади (21), медіа (10), правоохоронні органи (9), транспорт (8) і книговидання та книгорозповсюдження (8).

На сферу обслуговування споживачів припадає 316 із 689 постанов — близько 46% усіх рішень.

Де найбільше штрафують

Лідером за кількістю постанов залишається Київ. У 2025 році в столиці винесли 278 постанов, а з 1 січня до 28 вересня 2026 року — 242. Водночас Одеська область стрімко наближається до столиці: кількість постанов зросла зі 141 у 2025 році до 189 за неповний 2026 рік. Приріст — 48 постанов, або близько 34%.

Серед інших регіонів найбільше постанов зафіксували в Харківській області (95 у 2025-му та 85 у 2026 році), Дніпропетровській області (65 та 57), Запорізькій області (4 та 25), Київській області (35 та 25), Миколаївській області (15 та 15) і Полтавській області (13 та 9).