Через російські атаки на склади ритейлерів окремі бренди молочної продукції можуть тимчасово зникнути з полиць київських супермаркетів. В Асоціації виробників молока розповіли, як зміниться асортимент і на скільки зростуть ціни.

Подорожчання продуктів у Київській області набирає обертів — цього разу під ударом опинилася молочна продукція. Через атаки на розподільчі центри великих ритейлерів логістика доставки до столиці серйозно ускладнилася.

Про ситуацію «Комерсант Український» розповіла заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. За її словами, великі склади ритейлу зазнали пошкоджень, тоді як невеликі магазини продовжують отримувати продукцію за альтернативними логістичними схемами.

«У нас є два канали збуту. І ось якраз склади великого ритейлу постраждали. При цьому маленькі магазинчики, які трошечки за іншою схемою забезпечуються, вони і далі мають свої поставки», — пояснила Жупінас.

Як зміниться асортимент на полицях

Через руйнування складів ритейлери змушені перебудовувати логістику та працювати з більшою кількістю невеликих складів. Це означає, що на полицях столичних супермаркетів побільшає продукції місцевих виробників.

«Ми будемо на поличках магазинів бачити більше регіональних продуктів. Якщо, наприклад, Київ — тут буде більше продукції з Яготина, буде більше продукції з Вишневого, буде більше продукції з Білої Церкви», — зазначила експертка.

Натомість бренди, чиї виробничі потужності розташовані далеко від столиці, можуть тимчасово зникнути з полиць або бути представленими в значно меншому обсязі.

На скільки подорожчає молочна продукція

Збільшення витрат на транспортування неминуче позначиться на цінах. Раніше очікувалося, що з початку вересня молочна продукція подорожчає приблизно на 10% — у межах інфляції. Тепер прогнози значно гірші.

«Якщо раніше ми говорили про те, що вже з початку вересня ціни подорожчають десь на розмір інфляції, це буде десь до 10%, то зараз, на жаль, це подорожчання може бути до 20%», — попередила Жупінас.

Чи буде дефіцит

Попри тимчасові труднощі з логістикою, підстав говорити про дефіцит молочних продуктів в Україні немає. Переробні підприємства продовжують працювати та навіть збільшують виробництво продукції тривалого зберігання — молока, масла, сиру й творогу.

«Дефіциту молочних продуктів не буде. Це просто тимчасові незручності, пов'язані з логістикою», — наголосила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока.

Що робити споживачам

У нинішній ситуації експерти радять звертати увагу на продукцію місцевих виробників — вона не лише доступніша, а й часто дешевша через відсутність довгих логістичних ланцюгів. Крім того, варто розглянути продукцію тривалого зберігання, якої на ринку достатньо.

Головним наслідком атак для споживачів може стати не порожня полиця, а вищі ціни та змінений асортимент, до якого доведеться звикати в найближчі тижні.

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