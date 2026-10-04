Пенсії з жовтня в Україні перераховує Пенсійний фонд. Черговий етап підвищення охопить одразу кілька категорій отримувачів: працюючих пенсіонерів, військових та силовиків, а також тих, кому нещодавно виповнилося 70, 75 або 80 років. Надбавки орієнтовно становитимуть від 300 до 1500 гривень залежно від стажу, посади та індивідуальних показників. Про новий етап розрахунків повідомив «Перший бізнесовий» з посиланням на дані ПФУ.

Першими підвищення отримають працюючі пенсіонери, які офіційно працювали останні два роки. Їм до пенсії додають новий страховий стаж та оновлені коефіцієнти заробітку. За оцінками ПФУ, надбавка тут може становити від кількох сотень гривень до понад 500 — усе залежить від розміру зарплати й тривалості роботи, з якої сплачували внески. Тож чим більшим був офіційний дохід, тим суттєвішою може виявитися нова доплата.

Військовим пенсіонерам — до 1500 гривень

Окремо перераховують виплати військовим пенсіонерам та силовикам. Через оновлення складових грошового забезпечення їхні пенсії можуть зрости на 500–1500 гривень, а в окремих випадках — навіть більше. Точну суму визначають за вислугою років, займаною посадою та категорією служби. Відтак найбільших надбавок слід очікувати тим, хто має тривалу вислугу й служив на високих посадах.

Вікові надбавки автоматично додадуть тим, кому у вересні виповнилося 70, 75 або 80 років. У середньому це додаткові 300–700 гривень щомісяця — суму розраховують залежно від вікової групи. Такі доплати нараховують без додаткових звернень, адже Пенсійний фонд отримує дані про вік із реєстрів автоматично.

Також перерахунок торкнеться громадян, які отримали нову групу інвалідності або подали документи, що впливають на розмір соціальних доплат. Для них підвищення визначають індивідуально — єдиної суми не існує. У Пенсійному фонді наголошують: перерахунок проводять автоматично, тож звертатися до відділення чи подавати заяви не потрібно.

Хто може залишитися без підвищення

Водночас частина пенсіонерів може не отримати надбавку — якщо їхня пенсія вже включає максимальні коефіцієнти або доплати до мінімального рівня. Перевірити новий розмір виплати можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або в мобільному застосунку. Нараховану суму вказують у виписці з електронної пенсійної справи.

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