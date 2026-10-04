Пенсии с октября в Украине пересчитывает Пенсионный фонд. Новый этап повышения охватит сразу несколько категорий получателей: работающих пенсионеров, военных и силовиков, а также тех, кому недавно исполнилось 70, 75 или 80 лет. Прибавки ориентировочно составят от 300 до 1500 гривен в зависимости от стажа, должности и индивидуальных показателей. О новом этапе расчетов сообщил «Первый деловой» со ссылкой на данные ПФУ.

Первыми прибавку получат работающие пенсионеры, которые официально трудились последние два года. Им к пенсии добавят новый страховой стаж и обновленные коэффициенты заработка. По оценкам ПФУ, надбавка здесь может составить от нескольких сотен гривен до более 500 — все зависит от размера зарплаты и продолжительности работы, с которой уплачивались взносы. Соответственно, чем выше был официальный доход, тем заметнее может оказаться новая доплата.

Военным пенсионерам — до 1500 гривен

Отдельно пересчитывают выплаты военным пенсионерам и силовикам. Благодаря обновлению составляющих денежного обеспечения их пенсии могут вырасти на 500–1500 гривен, а в отдельных случаях — даже больше. Точную сумму определяют по выслуге лет, занимаемой должности и категории службы. Поэтому наибольших прибавок стоит ожидать тем, у кого длительная выслуга и высокие должности.

Возрастные надбавки автоматически добавят тем, кому в сентябре исполнилось 70, 75 или 80 лет. В среднем это дополнительные 300–700 гривен в месяц — сумму рассчитывают в зависимости от возрастной группы. Такие доплаты начисляют без дополнительных обращений, ведь Пенсионный фонд получает данные о возрасте из реестров автоматически.

Также перерасчет затронет граждан, получивших новую группу инвалидности или подавших документы, влияющие на размер социальных доплат. Для них повышение определяют индивидуально — единой суммы не существует. В Пенсионном фонде подчеркивают: перерасчет проводят автоматически, поэтому обращаться в отделение или подавать заявления не нужно.

Кто может остаться без повышения

В то же время часть пенсионеров может не получить прибавку — если их пенсия уже включает максимальные коэффициенты или доплаты до минимального уровня. Проверить новый размер выплаты можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении. Начисленную сумму указывают в выписке из электронного пенсионного дела.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ рассказали, кто получит 570 гривен к пенсии.

Также Politeka сообщала, доплата около 1000 грн к пенсии: мужчины, самостоятельно воспитавшие 5+ детей, имеют право ее оформить.