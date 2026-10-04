Цього тижня Рибам варто прислухатися і до власних бажань, і до нових можливостей, які зʼявляються у справах.

Для Риб новий тиждень починається з приємних дрібниць, а завершується відпочинком і теплом. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і за ним тиждень вийде насиченим на емоції — від задоволення собою до легкого туману в середині тижня.

Робота і фінанси

У понеділок варто дозволити собі щось приємне — невелику покупку чи просто паузу для себе. Це допоможе краще зрозуміти, чого ви насправді хочете від найближчого часу. У вівторок зʼявляється новий проєкт або завдання, яке здатне суттєво змінити погляд на справи — поставтеся до нього серйозно, навіть якщо спершу він здається незвичним. Середа й четвер можуть виявитися не найпрозорішими днями: інформації буде не вистачати, рішення краще відкласти до повнішої картини. Не поспішайте підписувати важливі документи чи робити фінансові кроки саме в ці дні.

Стосунки

У пʼятницю ввечері варто повернутися до простих домашніх речей — спільна вечеря, приготована власноруч, поверне відчуття стабільності й затишку в особисте життя. Субота обіцяє стати найтеплішим днем тижня: м'які подушки, спокійна атмосфера, можливо навіть написаний від руки лист чи щира розмова з близькою людиною. Це чудовий час для романтики та відновлення довіри у стосунках, якщо останнім часом бракувало часу один для одного.

Здоровʼя та енергія

Середина тижня може принести відчуття розпливчастості й легкої втоми — не варто перевантажувати себе справами, краще дати собі більше часу на відпочинок. Неділя стане ідеальним днем для того, щоб виспатися та нічого не планувати: дозвольте організму відновитися перед новим тижнем.

Найкращі дні тижня

Вівторок принесе цікавий старт у справах, пʼятниця — тепло домашнього вечора, а субота подарує найбільше романтики та спокою. Саме ці три дні варто тримати в пам'яті, плануючи важливі справи й зустрічі.