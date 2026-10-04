На этой неделе Рыбам стоит прислушиваться и к собственным желаниям, и к новым возможностям, которые появляются в делах.

Для Рыб новая неделя начинается с приятных мелочей, а завершается отдыхом и теплом. Прогноз опубликовало издание Horoscope.com, и согласно ему неделя получится насыщенной на эмоции — от удовольствия собой до легкого тумана в середине недели.

Работа и финансы

В понедельник стоит позволить себе что-то приятное — небольшую покупку или просто паузу для себя. Это поможет лучше понять, чего вы на самом деле хотите от ближайшего времени. Во вторник появляется новый проект или задача, способная существенно изменить взгляд на дела — отнеситесь к нему серьезно, даже если сначала он кажется непривычным. Среда и четверг могут оказаться не самыми прозрачными днями: информации будет не хватать, решения лучше отложить до более полной картины. Не спешите подписывать важные документы или делать финансовые шаги именно в эти дни.

Отношения

В пятницу вечером стоит вернуться к простым домашним вещам — совместный ужин, приготовленный своими руками, вернет ощущение стабильности и уюта в личную жизнь. Суббота обещает стать самым теплым днем недели: мягкие подушки, спокойная атмосфера, возможно даже написанное от руки письмо или искренний разговор с близким человеком. Это отличное время для романтики и восстановления доверия в отношениях, если последнее время не хватало времени друг для друга.

Здоровье и энергия

Середина недели может принести ощущение размытости и легкой усталости — не стоит перегружать себя делами, лучше дать себе больше времени на отдых. Воскресенье станет идеальным днем для того, чтобы выспаться и ничего не планировать: позвольте организму восстановиться перед новой неделей.

Лучшие дни недели

Вторник принесет интересный старт в делах, пятница — тепло домашнего вечера, а суббота подарит больше всего романтики и покоя. Именно эти три дня стоит держать в памяти, планируя важные дела и встречи.