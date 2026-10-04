Долар по 50 гривень — такий сценарій економісти вважають малоймовірним, однак він можливий, якщо у жовтні затримається західна фінансова допомога. Базовий прогноз на місяць передбачає помірне зростання курсу.

Курс долара в Україні у жовтні залишатиметься контрольованим, але економісти не виключають і різкішого сценарію — аж до рівня 50 гривень за долар. Про це йдеться у свіжому прогнозі, який оприлюднив ТСН.ua.

Базовий сценарій фахівці описують як помірну та контрольовану девальвацію гривні. Проте за певних умов вартість американської валюти може зрости суттєвіше, ніж очікується.

Прогноз Андрія Забловського: коридор до 45,3 грн

Експерт Андрій Забловський очікує, що до кінця жовтня курсовий коридор на міжбанківському валютному ринку коливатиметься в межах 45–45,3 гривні за долар. Це означає незначне зростання — близько 30 копійок.

На готівковому ринку вартість валюти в продажу, за його оцінкою, може досягти позначки до 45,5 гривні за долар.

Два сценарії від Олега Пендзина

Економіст Олег Пендзин розглянув два можливі варіанти розвитку подій. Реалістичний передбачає, що протягом жовтня курс долара лишатиметься в стабільному діапазоні 45–45,5 грн/долар.

Песимістичний сценарій, ймовірність якого він оцінює як низьку, допускає прискорення девальвації гривні та зростання курсу до 50 гривень за долар.

Що вирішить долю гривні

Ключовим фактором, який визначатиме поведінку ринку, фахівці називають ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги.

«Найімовірніше, що фінансування витрат України зарубіжними партнерами продовжиться, незважаючи на те, що досі Верховною Радою не прийнята низка важливих змін у законодавстві — боротьба з корупцією, судова реформа, зміни в оподаткуванні, всього понад 30 законопроєктів. Якщо ж ЄС проявить принциповість і кошти у жовтні не надійдуть, то станеться швидка девальвація гривні, не виключено, що навіть до 50 грн/долар», — пояснив Олег Пендзин.

Станом на 1 жовтня курс долара на готівковому ринку, за даними ТСН, становить 44,55 гривні, євро — 50,35 гривні.