Доллар по 50 гривен — такой сценарий экономисты считают маловероятным, однако он возможен, если в октябре задержится западная финансовая помощь. Базовый прогноз на месяц предполагает умеренный рост курса.

Курс доллара в Украине в октябре останется контролируемым, однако экономисты не исключают и более резкого сценария — вплоть до уровня 50 гривен за доллар. Об этом говорится в свежем прогнозе, который обнародовал ТСН.ua.

Базовый сценарий специалисты описывают как умеренную и контролируемую девальвацию гривни. Однако при определенных условиях стоимость американской валюты может вырасти существеннее, чем ожидается.

Прогноз Андрея Забловского: коридор до 45,3 грн

Эксперт Андрей Забловский ожидает, что до конца октября курсовой коридор на межбанковском валютном рынке будет колебаться в пределах 45–45,3 гривни за доллар. Это означает незначительный рост — около 30 копеек.

На наличном рынке стоимость валюты в продаже, по его оценке, может достичь отметки до 45,5 гривни за доллар.

Два сценария от Олега Пендзина

Экономист Олег Пендзин рассмотрел два возможных варианта развития событий. Реалистичный предполагает, что в течение октября курс доллара останется в стабильном диапазоне 45–45,5 грн/доллар.

Пессимистичный сценарий, вероятность которого он оценивает как низкую, допускает ускорение девальвации гривни и рост курса до 50 гривен за доллар.

Что решит судьбу гривни

Ключевым фактором, который будет определять поведение рынка, специалисты называют ритмичность поступления международной финансовой помощи.

«Вероятнее всего, финансирование расходов Украины зарубежными партнерами продолжится, несмотря на то, что до сих пор Верховной Радой не принят ряд важных изменений в законодательстве — борьба с коррупцией, судебная реформа, изменения в налогообложении, всего более 30 законопроектов. Если же ЕС проявит принципиальность и средства в октябре не поступят, то произойдет быстрая девальвация гривни, не исключено, что даже до 50 грн/доллар», — пояснил Олег Пендзин.

По состоянию на 1 октября курс доллара на наличном рынке, по данным ТСН, составляет 44,55 гривни, евро — 50,35 гривни.