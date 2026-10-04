На цьому тижні Тельцям варто більше довіряти друзям і не боятися говорити про свої почуття.

Новий тиждень, з 5 по 11 жовтня, Тельцям принесе чимало спілкування з друзями та приємні емоції у стосунках. Свій прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і головний акцент там — підтримка близького кола та легкість у особистому житті.

Робота і фінанси

У середу та четвер Тельцям доведеться рухатися у швидшому темпі, ніж звично — зʼявиться багато поточних справ і дрібних завдань, які потребують уваги тут і зараз. Це гарний час, щоб розвантажити робочий стіл і закрити хвости, хоча на довгі розмови з колегами чи друзями часу точно не залишиться. У фінансовому плані тиждень без різких коливань — варто просто встигати за своїм же темпом і не відкладати дрібні організаційні питання на потім.

Стосунки

На початку тижня, у понеділок та вівторок, зʼявиться чудова нагода поговорити з друзями про те, що насправді турбує. Дружнє коло Тельців зараз справді надійне й щиро готове підтримати — варто відкритися й не тримати переживання в собі, це зробить тиждень легшим. А вже у пʼятницю та суботу спілкування саме проситиметься назовні: розмови складатимуться природно, без зусиль, і те саме стосується особистого життя — стосунки в ці дні теж даються легко, без напруги й зайвих пояснень.

Здоровʼя та енергія

Через активний робочий темп у середині тижня Тельцям варто подбати про режим і не забувати про відпочинок увечері, навіть якщо справ багато. Найкраще розподілити навантаження заздалегідь, щоб до вихідних залишилися сили на спілкування й приємні емоції. Спокійний вечір у понеділок чи вівторок допоможе зняти напругу перед насиченими днями.

Найкращі дні тижня

Особливо вдалими стануть пʼятниця та субота — спілкування з друзями та романтичні моменти даватимуться легко й природно. А в неділю Тельців чекає приємна несподіванка: хтось скаже щось по-справжньому зворушливе й тепле, що задасть гарний настрій на початок нового тижня.