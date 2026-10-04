На этой неделе Тельцам стоит больше доверять друзьям и не бояться говорить о своих чувствах.

Новая неделя, с 5 по 11 октября, принесёт Тельцам много общения с друзьями и приятные эмоции в отношениях. Свой прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и главный акцент там — поддержка близкого круга и лёгкость в личной жизни.

Работа и финансы

В среду и четверг Тельцам придётся двигаться в более быстром темпе, чем обычно — появится много текущих дел и мелких задач, требующих внимания здесь и сейчас. Это хорошее время, чтобы разгрузить рабочий стол и закрыть хвосты, хотя на долгие разговоры с коллегами или друзьями времени точно не останется. В финансовом плане неделя без резких колебаний — стоит просто успевать за своим же темпом и не откладывать мелкие организационные вопросы на потом.

Отношения

В начале недели, в понедельник и вторник, появится отличная возможность поговорить с друзьями о том, что на самом деле беспокоит. Дружеский круг Тельцов сейчас действительно надёжен и искренне готов поддержать — стоит открыться и не держать переживания в себе, это сделает неделю легче. А уже в пятницу и субботу общение само будет проситься наружу: разговоры будут складываться естественно, без усилий, и то же самое касается личной жизни — отношения в эти дни тоже даются легко, без напряжения и лишних объяснений.

Здоровье и энергия

Из-за активного рабочего темпа в середине недели Тельцам стоит позаботиться о режиме и не забывать об отдыхе вечером, даже если дел много. Лучше всего распределить нагрузку заранее, чтобы к выходным остались силы на общение и приятные эмоции. Спокойный вечер в понедельник или вторник поможет снять напряжение перед насыщенными днями.

Лучшие дни недели

Особенно удачными станут пятница и субота — общение с друзьями и романтические моменты будут даваться легко и естественно. А в воскресенье Тельцов ждёт приятная неожиданность: кто-то скажет что-то по-настоящему трогательное и тёплое, что задаст хорошее настроение на начало новой недели.