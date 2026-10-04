Тиждень з 5 по 11 жовтня для Скорпіонів буде наповнений контрастами — від мрійливих почуттів на початку до практичних завдань у середині та емоційних випробувань ближче до вихідних. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com.

Робота і фінанси

У понеділок і вівторок справи йтимуть майже самі собою — ідеї, які здавалися далекими, раптом стають реальними, тож це вдалий час для переговорів чи нових пропозицій. Середа і четвер повертають до буденності: доведеться докласти реальних зусиль, щоб утримати темп. Не чекайте, що все вирішиться саме собою — активні дії принесуть результат швидше, ніж очікування вдалого моменту.

Стосунки

Початок тижня — найромантичніший період: почуття виглядають майже ідеальними, а бажання збігаються з реальністю. У п'ятницю та суботу в особистому житті з'являться дрібні непорозуміння — не драматичні, але такі, що варто обговорити відкрито. Це не привід для тривоги, радше сигнал розібратися з накопиченим, поки ситуація не загострилася.

Здоров'я та енергія

На початку тижня енергії вистачатиме з запасом — мрійливий настрій додає сил і натхнення. У середині тижня варто розподілити навантаження рівномірніше, щоб не відчути втому через підвищену активність. Неділя стане вдалим днем для відпочинку: дозвольте собі сповільнитися і відновити сили перед новим тижнем.

Найкращі дні тижня

Понеділок і вівторок — найсприятливіші дні для почуттів і особистих бажань, саме тоді варто діяти сміливо. Неділя також порадує — це час для спокою і легкості, без зайвих справ. А ось п'ятницю і суботу краще планувати уважно: саме тоді доведеться вирішувати питання у стосунках без поспіху.