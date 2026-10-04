Неделя с 5 по 11 октября для Скорпионов будет наполнена контрастами — от мечтательных чувств в начале до практических задач в середине и эмоциональных испытаний ближе к выходным. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com.

Работа и финансы

В понедельник и вторник дела будут продвигаться почти сами собой — идеи, которые казались далёкими, внезапно становятся реальными, поэтому это удачное время для переговоров или новых предложений. Среда и четверг возвращают к будничным делам: придётся приложить настоящие усилия, чтобы удержать темп. Не ждите, что всё решится само собой — активные действия принесут результат быстрее, чем ожидание удачного момента.

Отношения

Начало недели — самый романтичный период: чувства выглядят почти идеальными, а желания совпадают с реальностью. В пятницу и субботу в личной жизни появятся небольшие недопонимания — не драматичные, но такие, которые стоит обсудить открыто. Это не повод для тревоги, скорее сигнал разобраться с накопившимся, пока ситуация не обострилась.

Здоровье и энергия

В начале недели энергии будет с запасом — мечтательное настроение добавляет сил и вдохновения. В середине недели стоит распределить нагрузку равномернее, чтобы не почувствовать усталость из-за повышенной активности. Воскресенье станет удачным днём для отдыха: позвольте себе замедлиться и восстановить силы перед новой неделей.

Лучшие дни недели

Понедельник и вторник — самые благоприятные дни для чувств и личных желаний, именно тогда стоит действовать смело. Воскресенье также порадует — это время для покоя и лёгкости, без лишних дел. А вот пятницу и субботу лучше планировать внимательно: именно тогда придётся решать вопросы в отношениях без спешки.