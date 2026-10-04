Пенсіонерам загрожує штраф у транспорті навіть тоді, коли вони мають законне право на безкоштовний проїзд. У Київській міській раді пояснили, у яких випадках пенсійне посвідчення не рятує від покарання.

Пільговий проїзд для пенсіонерів в Україні не означає автоматично безкоштовної поїздки: наявність пенсійного посвідчення не завжди гарантує, що за проїзд у транспорті не доведеться платити.

У Київській міській раді пояснили, що пільга охоплює насамперед комунальний міський транспорт. На міжміських і приміських напрямках діють зовсім інші нормативні правила, тож пенсійне посвідчення там безкоштовного проїзду не дає.

У маршрутках питання пільгового проїзду вирішується індивідуально — на основі угод між перевізниками та місцевою владою. Тому перед посадкою варто спитати водія, чи можна їхати безкоштовно за пенсійним посвідченням. У таксі таких пільг немає взагалі.

Ключова вимога — валідація поїздки. У Києві для цього використовують «Картку киянина», у Львові — «ЛеоКарт». Навіть якщо картка прив'язана до пільгової категорії, її обов'язково треба піднести до валідатора: лише після успішного зчитування поїздка вважається законною.

Якщо картку не просканувати, контролер має право виписати штраф за безквитковий проїзд — навіть попри наявне право на безкоштовний проїзд. Сам факт наявності пільги не скасовує обов'язку зафіксувати поїздку.

Що робити, щоб не отримати штраф

Перед кожною поїздкою підносьте пільгову картку до валідатора та переконайтеся, що вона зчиталася. У маршрутці запитайте водія про можливість безкоштовного проїзду ще до посадки. На міжміських напрямках перевіряйте правила конкретного перевізника, адже загальної пільги там немає.

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