Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 5 по 11 жовтня показує, що опади прогнозують у понеділок, суботу та неділю, а максимальна температура вдень підніметься до +21°.

попередній тижневий прогноз для Київщини показав схожу картину з коливанням температур, а новий тиждень з 5 по 11 жовтня принесе мешканцям Київської області опади тричі та перепад температур до 6°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +15° до +21°, а нічна - від +8° до +13°.

У понеділок, 5 жовтня, повітря прогріється вдень до +17°, а вночі охолодиться до +9°. Небо буде малохмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 6 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +19°, вночі - до +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 7 жовтня, температура вдень утримається на позначці +20°, вночі - +11°. Небо малохмарне, опадів не очікується.

У четвер, 8 жовтня, очікується пік тепла - вдень до +21°, вночі до +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 9 жовтня, вдень повітря прогріється до +20°, вночі охолодиться до +12°. Малохмарно, без опадів.

У суботу, 10 жовтня, денна температура знизиться до +15°, нічна підніметься до +13°. Хмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 11 жовтня, вдень очікується +15°, вночі - +8°. Хмарність мінлива, можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 8 жовтня, коли вдень повітря прогріється до +21°. Найпрохолодніше буде в суботу, 10 жовтня, - лише +15° вдень. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, суботу та неділю.

Через можливі опади в понеділок, суботу та неділю мешканцям Київської області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. У дні з прохолодними вечорами й ночами, особливо в неділю, коли температура опускається до +8°, варто вдягатися тепліше, це особливо стосується людей похилого віку.

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