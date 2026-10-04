Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 5 по 11 октября показывает, что осадки прогнозируют в понедельник, субботу и воскресенье, а максимальная температура днем поднимется до +21°.

предыдущий недельный прогноз для Киевщины показал похожую картину с колебанием температур, а новая неделя с 5 по 11 октября принесет жителям Киевской области осадки трижды и перепад температур до 6°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +15° до +21°, а ночная - от +8° до +13°.

В понедельник, 5 октября, воздух днем прогреется до +17°, а ночью охладится до +9°. Небо будет малооблачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 6 октября, столбики термометров днем поднимутся до +19°, ночью - до +9°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 7 октября, температура днем удержится на отметке +20°, ночью - +11°. Небо малооблачное, осадков не ожидается.

В четверг, 8 октября, ожидается пик тепла - днем до +21°, ночью до +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 9 октября, днем воздух прогреется до +20°, ночью охладится до +12°. Малооблачно, без осадков.

В субботу, 10 октября, дневная температура снизится до +15°, ночная поднимется до +13°. Облачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 11 октября, днем ожидается +15°, ночью - +8°. Облачность переменная, возможны осадки.

Самым теплым днем недели станет четверг, 8 октября, когда днем воздух прогреется до +21°. Самым прохладным будет суббота, 10 октября, - всего +15° днем. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, субботу и воскресенье.

Из-за возможных осадков в понедельник, субботу и воскресенье жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. В дни с прохладными вечерами и ночами, особенно в воскресенье, когда температура опускается до +8°, стоит одеваться теплее, это особенно касается людей пожилого возраста.

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