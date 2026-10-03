Початок опалювального сезону 2026 у Києві визначатиме не календар, а погода: згідно з постановою Кабміну №830, опалення увімкнуть не раніше, ніж після трьох діб із середньодобовою температурою +8 °C або нижче.

Прогноз погоди у Києві на початок жовтня стає вирішальним для комунальників. Початок опалювального сезону 2026 у Києві не має єдиної календарної дати — рішення про ввімкнення тепла ухвалюють органи місцевого самоврядування, спираючись на температуру повітря.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Такий самий поріг діє і під час завершення сезону — тепло вимикають, коли протягом трьох діб температура перевищує +8 °C.

Що вже підготували до зими

За даними КМДА, рівень підготовки столиці до опалювального сезону 2026−2027 років наразі становить 80%. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час круглого столу «Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026−2027», передає Інтерфакс-Україна.

Загальний бюджет заходів із підвищення стійкості міських систем сягає близько 12 млрд грн. Це кошти міського бюджету, ресурси комунальних підприємств, кредити українських банків та міжнародне фінансування. Зокрема, 2,5 млрд грн Київ залучив від Європейського банку реконструкції та розвитку, ще 6 млрд грн — від українських банків: разом 8,5 млрд грн залучених коштів, за які вже виконали частину робіт.

У межах плану стійкості передбачили повне резервування систем життєзабезпечення, зокрема водопостачання та водовідведення, — на це спрямували близько 2 млрд грн із міського бюджету. Серед завдань, які ще потрібно виконати, — ремонт тепломереж, обладнання та підготовка житлового фонду.

Окремий напрям — відновлення об'єктів, пошкоджених російськими обстрілами минулої зими. На Дарницькій ТЕЦ уже відремонтували основне обладнання та отримали додаткове від Швейцарії. Альтернативну систему для зони обслуговування ТЕЦ до старту сезону завершити не встигнуть: у цьому напрямі будують п'ять альтернативних об'єктів, готовність частини з них оцінюють у 50−60%.

Київ також сформував понад 5 тисяч тонн резерву пального для генераторів, які забезпечують роботу критичних систем міста. Водночас ще 16 вересня колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин оцінював готовність столиці до зими лише в 40%, а додаткові потужності для теплопостачання Лівого берега, за його словами, планували здати в експлуатацію лише в грудні.

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