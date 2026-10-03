Доплата до пенсії в Україні нараховується не всім пенсіонерам. Вікову надбавку після 70, 75 та 80 років Пенсійний фонд призначає лише за однієї умови — загальна виплата не має перевищувати 10 340,35 гривні.
Як повідомляє ТСН із посиланням на Пенсійний фонд, якщо пенсія більша за цей розмір, вікова доплата не нараховується взагалі — саме такі українці залишаються без підвищення.
Розмір вікової надбавки залежить від віку людини:
- від 70 до 74 років — до 300 гривень;
- від 75 до 79 років — до 456 гривень;
- від 80 років — до 570 гривень.
У відомстві уточнили важливий нюанс: якщо після нарахування доплати загальний розмір пенсії перевищить ліміт 10 340,35 гривні, надбавку зменшать до суми, якої бракує до граничного розміру. Тож частина пенсіонерів отримає не повну суму, а лише її частину.
Як перевірити, чи нарахували вікову доплату
Перевірити, чи була нарахована компенсаційна виплата, можна у сервісному центрі Пенсійного фонду. Досить отримати витяг із розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії та переглянути розділ «Рішення», де й зазначається компенсаційна виплата за віком.
Нагадаємо, що у жовтні 2026 року мінімальні та граничні виплати для пенсіонерів не змінюватимуться: прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, залишається на рівні 2 595 гривень.
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