В Україні пенсіонери після досягнення 70, 75 та 80 років можуть отримувати щомісячну вікову доплату до пенсії. Однак Пенсійний фонд попереджає: таке підвищення призначають не всім.

Доплата до пенсії в Україні нараховується не всім пенсіонерам. Вікову надбавку після 70, 75 та 80 років Пенсійний фонд призначає лише за однієї умови — загальна виплата не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Як повідомляє ТСН із посиланням на Пенсійний фонд, якщо пенсія більша за цей розмір, вікова доплата не нараховується взагалі — саме такі українці залишаються без підвищення.

Розмір вікової надбавки залежить від віку людини:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років — до 570 гривень.

У відомстві уточнили важливий нюанс: якщо після нарахування доплати загальний розмір пенсії перевищить ліміт 10 340,35 гривні, надбавку зменшать до суми, якої бракує до граничного розміру. Тож частина пенсіонерів отримає не повну суму, а лише її частину.

Як перевірити, чи нарахували вікову доплату

Перевірити, чи була нарахована компенсаційна виплата, можна у сервісному центрі Пенсійного фонду. Досить отримати витяг із розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії та переглянути розділ «Рішення», де й зазначається компенсаційна виплата за віком.

Нагадаємо, що у жовтні 2026 року мінімальні та граничні виплати для пенсіонерів не змінюватимуться: прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, залишається на рівні 2 595 гривень.

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