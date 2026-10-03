В Украине пенсионеры после достижения 70, 75 и 80 лет могут получать ежемесячную возрастную доплату к пенсии. Однако Пенсионный фонд предупреждает: такое повышение назначают не всем.

Доплата к пенсии в Украине начисляется не всем пенсионерам. Возрастную надбавку после 70, 75 и 80 лет Пенсионный фонд назначает лишь при одном условии — общая выплата не должна превышать 10 340,35 гривни.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Пенсионный фонд, если пенсия больше этого размера, возрастная доплата не начисляется вообще — именно такие украинцы остаются без повышения.

Размер возрастной надбавки зависит от возраста человека:

от 70 до 74 лет — до 300 гривен;

от 75 до 79 лет — до 456 гривен;

от 80 лет — до 570 гривен.

В ведомстве уточнили важный нюанс: если после начисления доплаты общий размер пенсии превысит лимит 10 340,35 гривни, надбавку уменьшат до суммы, которой не хватает до предельного размера. Поэтому часть пенсионеров получит не полную сумму, а лишь ее часть.

Как проверить, начислили ли возрастную доплату

Проверить, была ли начислена компенсационная выплата, можно в сервисном центре Пенсионного фонда. Достаточно получить выписку из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии и посмотреть раздел «Решение», где указывается компенсационная выплата за возраст.

Напомним, что в октябре 2026 года минимальные и предельные выплаты для пенсионеров не изменятся: прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, остается на уровне 2 595 гривен.

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