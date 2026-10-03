Денежная помощь в Киевской области доступна для внутренне перемещенных лиц и жителей пострадавших громад: в рамках программы можно получить до 2600 долларов на открытие, восстановление или развитие собственного дела.

Помощь для ВПЛ в Киевской области теперь адресована предпринимателям: в Украине стартовала программа финансовой поддержки микробизнеса для внутренне перемещенных лиц. В ее рамках можно привлечь до 2600 долларов на открытие, восстановление или развитие собственного дела.

Программу реализует общественная организация «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с Mercy Corps, сообщает ИА «РеИнформ» со ссылкой на «ЯМариуполь.Киев».

Кто может получить денежную помощь

Денежная помощь в Киевской области доступна двум категориям: внутренне перемещенным лицам, а также местным жителям громад, которые относятся к территориям, где ведутся или велись боевые действия, — согласно перечню, определенному приказом №376. Речь идет и о тех, кто только планирует открыть бизнес, и о предпринимателях, которые стремятся его восстановить или расширить.

Программа действует не только в Киевской области и городе Киеве, но и в Днепропетровской, Черниговской и Одесской областях.

На что можно потратить средства

Финансовую поддержку можно использовать исключительно на приобретение оборудования и инструментов для собственного дела. При этом бизнес-идеи в аграрном направлении в рамках программы не поддерживаются.

Помимо денег, участники получают доступ к обучению, практическим онлайн-встречам и занятиям о том, как планировать, развивать и усиливать собственный бизнес.

Как подать заявку

Чтобы присоединиться, нужно заполнить регистрационную форму по ссылке, которую опубликовали организаторы программы. Рассмотрев заявку, координаторы связываются с кандидатами и сообщают дальнейшие шаги.

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