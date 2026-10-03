Начало отопительного сезона 2026 в Киеве определит не календарь, а погода: согласно постановлению Кабмина №830, отопление включат не раньше, чем после трёх суток со среднесуточной температурой +8 °C или ниже.

Прогноз погоды в Киеве на начало октября становится решающим для коммунальщиков. Начало отопительного сезона 2026 в Киеве не имеет единой календарной даты — решение о включении тепла принимают органы местного самоуправления, ориентируясь на температуру воздуха.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позже, чем после трёх суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Такой же порог действует и при завершении сезона — тепло отключают, когда в течение трёх суток температура превышает +8 °C.

Что уже подготовили к зиме

По данным КГГА, уровень подготовки столицы к отопительному сезону 2026−2027 годов сейчас составляет 80%. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Пётр Пантелеев во время круглого стола «Энергетическая устойчивость громад Украины: готовность к зиме 2026−2027», передаёт Интерфакс-Украина.

Общий бюджет мер по повышению устойчивости городских систем достигает около 12 млрд грн. Это средства городского бюджета, ресурсы коммунальных предприятий, кредиты украинских банков и международное финансирование. В частности, 2,5 млрд грн Киев привлёк от Европейского банка реконструкции и развития, ещё 6 млрд грн — от украинских банков: вместе 8,5 млрд грн привлечённых средств, за которые уже выполнили часть работ.

В рамках плана устойчивости предусмотрели полное резервирование систем жизнеобеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения, — на это направили около 2 млрд грн из городского бюджета. Среди задач, которые ещё предстоит выполнить, — ремонт теплосетей, оборудования и подготовка жилого фонда.

Отдельное направление — восстановление объектов, повреждённых российскими обстрелами прошлой зимой. На Дарницкой ТЭЦ уже отремонтировали основное оборудование и получили дополнительное от Швейцарии. Альтернативную систему для зоны обслуживания ТЭЦ к старту сезона завершить не успеют: в этом направлении строят пять альтернативных объектов, готовность части из них оценивают в 50−60%.

Киев также сформировал более 5 тысяч тонн резерва топлива для генераторов, которые обеспечивают работу критических систем города. В то же время ещё 16 сентября бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин оценивал готовность столицы к зиме лишь в 40%, а дополнительные мощности для теплоснабжения Левого берега, по его словам, планировали сдать в эксплуатацию только в декабре.

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