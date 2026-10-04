Эта неделя просит Деву быть внимательнее к чужим обстоятельствам, прежде чем делать выводы о других. Прогноз на неделю опубликовало издание Horoscope.com, и он обещает контрастную неделю: от напряжения до особенно теплых выходных.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, может возникнуть искушение резко высказаться о коллеге или друге — лучше сдержать эмоции, ведь полной картины ситуации вы не видите. В среду и четверг, несмотря на неплохое настроение, отношения с коллегами будут напряженными: возможны мелкие недопонимания на работе, из-за которых день завершится с чувством раздражения. Важно не позволить рабочим мелочам испортить планы на выходные — отложите сложные разговоры и сосредоточьтесь на задачах, не требующих тесного командного взаимодействия.

Отношения

В понедельник и вторник стоит держать язык за зубами в отношении друзей — не критикуйте, если не знаете всей истории, ведь чужие обстоятельства часто скрыты от посторонних глаз. Зато пятница и субботa принесут ощущение, что с важным для вас человеком вы понимаете друг друга лучше, чем когда-либо. Именно эти дни стоит использовать для искренних разговоров и сближения.

Здоровье и энергия

Середина недели может истощать из-за напряжения на работе, поэтому стоит заранее позаботиться о вечернем отдыхе — прогулка или любимое занятие помогут снять лишнее напряжение. К концу недели энергия пойдет на подъем, и прилив сил появится именно тогда, когда он больше всего нужен для общения с близкими.

Лучшие дни недели

Пятница и субботa станут самыми гармоничными днями недели для Девы — именно тогда отношения с важным человеком раскроются лучше всего. Субботний вечер подарит особенно приятную встречу за ужином, а воскресенье имеет все шансы стать не менее удачным, завершая неделю на позитивной ноте.