Цього тижня Дівам варто стримувати критичні слова на початку і берегти сили для теплих вихідних.

Цей тиждень просить Діву бути уважнішою до чужих обставин, перш ніж робити висновки про інших. Прогноз на тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і він обіцяє контрастний тиждень: від напруги до особливо теплих вихідних.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок та вівторок, може виникнути спокуса різко висловитися про колегу чи друга — краще стримати емоції, бо повної картини ситуації ви не бачите. У середу та четвер, попри непоганий настрій, стосунки з колегами будуть напруженими: можливі дрібні непорозуміння на роботі, через які день завершиться з відчуттям роздратування. Важливо не дозволити робочим дрібницям зіпсувати плани на вихідні — відкладіть складні розмови й зосередьтеся на завданнях, які не потребують тісної командної взаємодії.

Стосунки

У понеділок і вівторок варто утримати язик за зубами щодо друзів — не критикуйте, якщо не знаєте всієї історії, адже чужі обставини часто приховані від стороннього погляду. Натомість п'ятниця і субота принесуть відчуття, що з важливою для вас людиною ви розумієте одне одного краще, ніж будь-коли. Саме ці дні варто використати для щирих розмов і зближення.

Здоровʼя та енергія

Середина тижня може виснажувати через напругу на роботі, тож варто заздалегідь подбати про вечірній відпочинок — прогулянка чи улюблене заняття допоможуть скинути зайву напругу. До кінця тижня енергія піде на підйом, і приплив сил з'явиться саме тоді, коли він найбільше потрібен для спілкування з близькими.

Найкращі дні тижня

П'ятниця і субота стануть найгармонійнішими днями тижня для Діви — саме тоді стосунки з важливою людиною розкриються найкраще. Суботній вечір подарує особливо приємну зустріч за вечерею, а неділя має всі шанси стати не менш вдалою, завершуючи тиждень на позитивній ноті.