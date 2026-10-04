На этой неделе Львам стоит доверять интуиции и открыто слушать мнение друзей — это поможет принять важное решение.

Неделя с 5 по 11 октября обещает Львам особую проницательность. В начале недели интуиция будет работать на полную мощность, а умение слушать других станет настоящей суперспособностью — именно эти качества помогут выйти из любой неловкой ситуации без лишних потерь.

Прогноз на эту неделю опубликовало издание Horoscope.com, и по его данным именно друзья станут главными советчиками Львов в эти дни.

Работа и финансы

Если приближается важное решение по работе или финансам, не спешите принимать его в одиночку. Друзья и коллеги способны заметить детали текущей ситуации, которые самим Львам могли остаться незамеченными из-за привычной сосредоточенности на собственном взгляде. Стоит устроить откровенный разговор с кем-то, кому доверяете, — свежий взгляд со стороны поможет взвесить все за и против и избежать поспешных шагов. Это не время действовать исключительно по первому импульсу, хотя интуиция недели будет удивительно точной.

Отношения

В отношениях эта неделя открывает пространство для честных разговоров. Львам стоит быть готовыми услышать не только приятное о себе — возможно, друзья или партнер поделятся наблюдениями, которые немного заденут самолюбие, зато окажутся полезными. Главная черта этого периода — любопытство к новому, даже если это новое касается собственных привычек или реакций. Воспринимайте такие моменты легко: способность посмеяться над собой сблизит с близкими людьми, а не отдалит.

Здоровье и энергия

Эмоциональный тонус держится на хорошем уровне благодаря обострённой интуиции и живому интересу ко всему новому. Однако стоит позаботиться о балансе между активным общением и личным временем для восстановления сил. После насыщенного эмоциями начала недели желательно уделить внимание спокойному отдыху, качественному сну и прогулкам — это поможет сохранить ясность мыслей до выходных, когда Львов ждёт особое событие.

Лучшие дни недели

Пятница и суббота станут настоящей кульминацией недели: неожиданная волна внимания накроет Львов из-за того, что сами они даже не считали чем-то значимым. Эта ситуация принесёт искреннее удовольствие и хорошее настроение на все выходные. Начало недели также стоит отметить — именно тогда интуиция и внимательность к людям вокруг помогут распутать сложный клубок обстоятельств.